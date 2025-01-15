Мурат Нуртлеу принял посла США по случаю завершения его дипмиссии

Заместитель премьер-министра – министр иностранных дел Мурат Нуртлеу принял посла Соединённых Штатов Америки в Казахстане Дэниела Розенблюма по случаю завершения его дипломатической миссии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МИД

Фото: МИД РК

Глава внешнеполитического ведомства РК высоко оценил уровень казахско-американского сотрудничества и подчеркнул важность дальнейшего развития стратегического партнёрства между странами.

В свою очередь, посол США выразил глубокую благодарность за неизменную поддержку, оказанную ему во время его дипломатической миссии в Казахстане.

Он также подчеркнул приверженность Соединённых Штатов дальнейшему укреплению сотрудничества с Казахстаном в духе взаимного уважения и доверия.

В завершение встречи министр М.Нуртлеу вручил послу США благодарственное письмо, подчеркнув его значительный вклад в развитие политических, торговых, экономических и культурно-гуманитарных отношений между Казахстаном и США.