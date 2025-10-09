Он разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века

Фото: пресс-служба Минкультуры

Министр культуры и информации РК Аида Балаева посетила новый Музей национального искусства в столице, сообщает Kazpravda.kz

Глава ведомства ознакомилась с экспозицией музея, в которой представлено более 1600 экземпляров национальных музыкальных инструментов. Особое внимание уделено редким и почти забытым, таким как желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и другие. Все экспонаты изготовлены вручную сотрудниками музея.

Помимо этого продемонстрировали зал национальной одежды и собственную мастерскую учреждения. Аида Балаева отметила, что сегодня в Казахстане ощущается нехватка мастеров, способных воссоздавать древние народные инструменты, украшения и одежду.

По её словам, открытие первого такого музея в Астане будет способствовать популяризации национальной культуры и ремесленного творчества.

«Музыкальные инструменты и одежда — часть нашего национального наследия, отражающего историю, менталитет и культуру народа. Как вам известно, недавно мы открыли Фонд креативных индустрий. Поскольку ремесленничество — часть креативной индустрии, предлагаю открыть его офис на базе филиала музея. Фонд и музей смогут посещать туристы и иностранные гости, что будет способствовать продвижению нашей национальной культуры как в Казахстане, так и за рубежом», — подчеркнула министр.

В ходе визита также представили музыкальный перформанс — выступление мультиинструментального ансамбля JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP. К слову, артисты коллектива самостоятельно изготавливают музыкальные инструменты и создают авторские композиции.

Музей искусства разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века. В 1982 году объект был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. На базе музея будет работать специальная мастерская по реконструкции и сохранению древних музыкальных инструментов.

Новый музей функционирует на базе городской Дирекции объединённых музеев, в состав которой также входят мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и Музей Сакена Сейфуллина.