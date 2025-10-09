Музей национального искусства открыли в Астане

Столица
108
Дана Аменова
специальный корреспондент

Он разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века

Фото: пресс-служба Минкультуры

Министр культуры и информации РК Аида Балаева посетила новый Музей национального искусства в столице, сообщает Kazpravda.kz 

Глава ведомства ознакомилась с экспозицией музея, в которой представлено более 1600 экземпляров национальных музыкальных инструментов. Особое внимание уделено редким и почти забытым, таким как желбуаз, мес сырнай, уілдек, тастауық и другие. Все экспонаты изготовлены вручную сотрудниками музея.

Помимо этого продемонстрировали зал национальной одежды и собственную мастерскую учреждения. Аида Балаева отметила, что сегодня в Казахстане ощущается нехватка мастеров, способных воссоздавать древние народные инструменты, украшения и одежду.

По её словам, открытие первого такого музея в Астане будет способствовать популяризации национальной культуры и ремесленного творчества.

«Музыкальные инструменты и одежда — часть нашего национального наследия, отражающего историю, менталитет и культуру народа. Как вам известно, недавно мы открыли Фонд креативных индустрий. Поскольку ремесленничество — часть креативной индустрии, предлагаю открыть его офис на базе филиала музея. Фонд и музей смогут посещать туристы и иностранные гости, что будет способствовать продвижению нашей национальной культуры как в Казахстане, так и за рубежом», — подчеркнула министр.

В ходе визита также представили музыкальный перформанс — выступление мультиинструментального ансамбля JOSHY QAZAQ NATIONAL GROUP. К слову, артисты коллектива самостоятельно изготавливают музыкальные инструменты и создают авторские композиции.

Музей искусства разместился в историческом здании бывшей школы, построенной в конце XIX века. В 1982 году объект был включён в список памятников истории и культуры республиканского значения и взят под охрану государства. На базе музея будет работать специальная мастерская по реконструкции и сохранению древних музыкальных инструментов.

Новый музей функционирует на базе городской Дирекции объединённых музеев, в состав которой также входят мемориальный комплекс жертв политических репрессий и тоталитаризма «АЛЖИР» и Музей Сакена Сейфуллина.

#Астана #Минкультуры #Аида Балаева #музей искусства

Популярное

Все
В Семее открылась художественная выставка «12–54»
Лювак для бодрости
ТШО: устойчивое развитие, технологии и инклюзивность
Битвы за чемпионство, еврокубки и путевку в КПЛ
Токаев поддержал достигнутое соглашение по сектору Газа
Жатва близка к завершению
Непревзойденный мастер слова
Казахстан вновь продлил запрет на вывоз газа и скота
Ставка на искусственный интеллект
На сцене – «Любовь и голуби»
На службе у хлебной нивы
Плата за невнимательность высока
Медучреждения открылись в сельской местности
Уроки истории
Распознать качество семян поможет QR-код
Перспективы развития атомной энергетики обсудили в области Абай
Опасные нюансы
Новым локомотивам добавят мощности
Одно решение – десятки спасенных жизней
Прогресс в школах – прогресс в государстве
Пенсионерам вход бесплатный
Треть урожая ушла под снег
Завершена реконструкция Центрального стадиона
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Пустующую площадку под мостом превратили в место досуга в Астане
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
День учителя отметили в Талдыкоргане
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
Маленькая империя для больших начинаний
В Астане открылась выставка художника, обладающего самым громким именем в искусстве XX века
Регион делает ставку на туризм
Казахстан на пути от e-gov к AI-gov
Виноградные слезы
В Кызылорде наблюдается ажиотаж вокруг матча «Ордабасы» - «Тобол»
Глава государства принял гендиректора зарубежной компании в сфере ИИ
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Международный университет информационных технологий Усонг открыт в Туркестане
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Цифровая трансформация судебной системы
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане
Правила проверки водителей на опьянение изменили в Казахстане

Читайте также

Общегородской субботник пройдет в Астане
Выставка художника и реставратора Крыма Алтынбекова открыла…
Астанчане смогут бесплатно пройти скрининг в рамках ГОБМП
С грядки на стол: астанчан приглашают на сельхозярмарку вых…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]