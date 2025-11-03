Мужчина потрошил диких уток в столичном парке

Происшествия
103

Инцидент произошел на глазах ребенка

Фото: автор поста в Threads

Один из столичных жителей вчера опубликовал гневный пост в соцсети Threads, в котором рассказал о том, что стал очевидцем жуткого инцидента в президентском парке Астаны, сообщает Kazpravda.kz

«Во время прогулки рядом с детской площадкой я стал свидетелем того, что мужчина разделывал диких уток прямо на территории парка. Сначала мне показалось что это мягкие игрушки, и, наверное, неизвестный их решил починить или что-то в этом роде. Но подойдя ближе я ужаснулся: смотрю - он выщипывал перья у птиц, держа их за горла, и понятно, что к тому моменту они уже были мертвыми», - написал возмущенный автор. 

Как рассказал очевидец, во время разделывания диких уток неизвестным мужчиной, рядом с ним находился ребенок, который наблюдал за происходящим с интересом.

«Всё произошло очень быстро, и устраивать разборки на месте с этим человеком при ребёнке было бессмысленно и опасно для всех окружающих», - добавил автор поста.

Очевидец инцидента в своем посте спросил о том, как ему выйти на администрацию президентского парка, и как так получилось, что среди бела дня в парке, где гуляют дети, происходит убой диких птиц.

#Астана #парк #инцидент

Популярное

Все
Хореографическая поэма «Нургиса» прошла с аншлагом в Астане
Костанайская модель представит Казахстан на конкурсе Miss Universe в Таиланде
Самолеты станут чаще летать из Казахстана в Сербию
Итоги республиканской акции «Народный юрист» подвели в Казахстане
52 млрд тенге направили на развитие дорожной инфраструктуры в области Жетiсу
Исполнение поручений Президента: 1,4 млрд тенге выделено на реконструкцию защитной дамбы в СКО
Руководство коммунального предприятия Усть-Каменогорска подозревают в крупном хищении – АФМ
Возле пирамид Гизы открылся Большой Египетский музей
Сотрудников ДЧС осудили за халатность во время землетрясения в Алматы
Более тысячи уголовных дел по криптовалютам зарегистрировали за 2 года в РК - МВД
В октябре инфляция в Казахстане замедлилась до 12,6%
В Гонконге получают образование около 500 казахстанских студентов
Казахстан и Беларусь расширяют сотрудничество в сфере библиотечного дела
В ноябре продажа валюты из Нацфонда ожидается в размере $600 -700 млн
КГД получит сведения о должниках МФО и коллекторов
Как вернуть положительную динамику товарооборота с США
Мужчина потрошил диких уток в столичном парке
Казахстан может стать лидером на рынке критически важных минералов
Международный день анимации: гвардеец создал военный мультфильм
Отрасль, где гостеприимство – фактор успеха
Гвардеец завоевал золото на чемпионате Евразии по пауэрлифтингу
Павлодарский «Иртыш» вернулся в КПЛ
Одну из улиц в Астане закроют на 2 недели
С новыми рекордами завершился очередной марафон в Туркестане
Первую базовую станцию 5G запустили в городе Алатау
Президент Финляндии провел лекцию в Maqsut Narikbayev University
50 человек зачислили в Президентский молодежный кадровый резерв
Премьеру хореографических миниатюр представили в «Астана Балет»
Абзал Нукенов освобожден от должности в АП
Республиканский диктант по финансовой безопасности прошел в Астане
Жителям 9 сел Павлодарской области возвратили пастбища
Столичные школьники представили проект по железнодорожной безопасности
Энергетическая отрасль должна работать на опережение
Казахстан стал победителем регбийного турнира в Омане
Zhanibekov University – победитель международного конкурса по ИИ
Завершена реконструкция республиканской трассы Талдыкорган – Калбатау – Оскемен
Касым-Жомарт Токаев поговорил с Владимиром Путиным
Не поддаваться влиянию чуждых идей
Пенсионерам вход бесплатный
Гвардейцы — призёры Открытого Кубка Азии по дзюдо в Актау
Военнослужащие Нацгвардии стали призёрами Кубка мира
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
Опасность в тарелке: в СКО зарегистрировали 19 случаев описторхоза
Пожар в столичном кафе: ремонт в пострадавших квартирах завершен на 90%
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
Главнокомандующий Нацгвардией провел приём граждан
Алматинская область вновь побила рекорд посещаемости
Лювак для бодрости
Жители Усть-Каменогорска построили мост методом асар
Новую школу на 1 200 мест открыли в ЗКО
Рыбоперерабатывающий завод запустили в Кызылординской области
Краснокнижного зверька засняли на видео в Алматинской области
Зампред КНБ отправлен в отставку
За пловом и природой – в Таджикистан
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
В Таразе продолжается обновление парка городских автобусов
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу

Читайте также

Спасатели вызволили женщину из четырёхметровой ямы в Жамбыл…
Власти Ямайки предупреждают о появлении крокодилов после ур…
Взрыв газа произошел в многоквартирном доме в Туркестанской…
Еще пятерых грабителей Лувра задержали во Франции

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]