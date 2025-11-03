Фото: автор поста в Threads

Один из столичных жителей вчера опубликовал гневный пост в соцсети Threads, в котором рассказал о том, что стал очевидцем жуткого инцидента в президентском парке Астаны, сообщает Kazpravda.kz

«Во время прогулки рядом с детской площадкой я стал свидетелем того, что мужчина разделывал диких уток прямо на территории парка. Сначала мне показалось что это мягкие игрушки, и, наверное, неизвестный их решил починить или что-то в этом роде. Но подойдя ближе я ужаснулся: смотрю - он выщипывал перья у птиц, держа их за горла, и понятно, что к тому моменту они уже были мертвыми», - написал возмущенный автор.

Как рассказал очевидец, во время разделывания диких уток неизвестным мужчиной, рядом с ним находился ребенок, который наблюдал за происходящим с интересом.

«Всё произошло очень быстро, и устраивать разборки на месте с этим человеком при ребёнке было бессмысленно и опасно для всех окружающих», - добавил автор поста.

Очевидец инцидента в своем посте спросил о том, как ему выйти на администрацию президентского парка, и как так получилось, что среди бела дня в парке, где гуляют дети, происходит убой диких птиц.