Мужчину изнасиловали в Алматы: подозреваемые задержаны

Происшествия
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Елисеева Екатерина
корреспондент

В городе Алматы задержаны двое подозреваемых в изнасиловании 30-летнего мужчины, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал POLISIA.KZ.

Фото: polisia.kz

С заявлением в полицию потерпевший 30-летний мужчина обратился 15 января. По его словам, накануне вечером он подвергся насильственным действиям сексуального характера.

Факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по уголовной статье "Насильственные действия сексуального характера". Для раскрытия преступления была создана следственно-оперативная группа.

"Обстоятельства и место совершения преступления установлены. Подозреваемые были задержаны по горячим следам. Они водворены в изолятор временного содержания. Задержанные – 2001 и 2003 годов рождения. Постоянной работы в Алматы не имеют", – отметили в полиции. 

В рамках уголовного производства назначена судебно-медицинская экспертиза.

Ранее информация об изнасиловании мужчины появилась в социальных сетях. Об инциденте сообщил общественный фонд "Не молчи". 

"По словам потерпевшего, его обманным путем пригласил к себе домой один из участников заранее спланированного преступления. Но туда пришли еще двое неизвестных и сразу стали угрожать насилием, требовать 500 тысяч тенге, завязалась драка, парню не хватило сил. Всё это продолжалось несколько часов, жестокость насильников просто поражает. В конце они сказали, что убьют его. После изнасилования они заставили парня снять деньги с банковской карты, по словам потерпевшего, у него отняли 100 тысяч тенге… Кроме этого, с целью дальнейшего шантажа и вымогательства они сняли на видео унижения этого парня во время изнасилования", – говорится в публикации фонда.

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