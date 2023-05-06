Мужчину ударили ножом во время драки в Кокшетау

Драка с поножовщиной произошла на улице в Кокшетау. В результате произошедшего один из участников потасовки получил ножевое ранение, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.

Фото: Kazpravda.kz

5 мая в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлен 29-летний мужчина.

Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, перешедший в драку.

В результате одному из участников нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места происшествия скрылся.

Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого в нанесении ножевого ранения.

Он доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.