Мужчину ударили ножом во время драки в Кокшетау
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Драка с поножовщиной произошла на улице в Кокшетау. В результате произошедшего один из участников потасовки получил ножевое ранение, передает Кazpravda.kz со ссылкой на МВД РК.
5 мая в полицию Кокшетау поступило сообщение о том, что в медицинское учреждение с ножевым ранением доставлен 29-летний мужчина.
Установлено, что между двумя мужчинами произошел словесный конфликт, перешедший в драку.
В результате одному из участников нанесено ножевое ранение. Злоумышленник с места происшествия скрылся.
Позднее полицейским удалось задержать подозреваемого в нанесении ножевого ранения.
Он доставлен в отдел полиции. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия.