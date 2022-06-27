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Музыка, которая удивит
Юлия Миленькая

Масштабный фестиваль классического музыкального искусства с говорящим названием «XX22» познакомил алматинцев с симфонической музыкой рубежа XIX–XX столетий и музыкантами мирового уровня.

Классика всегда была и остается актуальной. Одноразовые «выкрики» современных художников в разных сферах искусства быстро вспыхивают и так же быстро исчезают, а есть произведения, которые остаются свежи, самодостаточны и амбициозны десятилетиями и даже веками.

Таковы, например, увертюра из знаменитого сочинения Рихарда Штрауса «Так говорил Заратустра», которую используют в качестве музыкальной иллюстрации мировой кинематограф и телевидение. Или оркестровые сюиты из «Жар-птицы» Игоря Стравинского и возродившее французскую балетную музыку «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля. Эти произведения были в афише фестиваля, проходившего на сцене Большого зала Казахской государственной филармонии им. Жамбыла. Порадовал «XX22» и состоявшейся мировой премьерой.

Открыл фестиваль «XX22» Государственный академический симфонический оркестр РК. Помимо вышеназванного произведения Рихарда Штрауса прозвучал и его «Танец семи вуалей» из оперы «Саломея», в котором во всей красе проявилась та самая «эмансипация диссонанса» – новая агармоничная история, закрепившаяся надолго и всерьез в музыке современных классических композиторов. Кстати, термин «эмансипация диссонанса» принадлежит австрийскому и американскому композитору, музыковеду Арнольду Шенбергу, чья Камерная симфония № 1 тоже была представлена на первом фестивальном концерте.

Запомнилось слушателям выступление известного российского скрипача Графа Муржи. Кстати, Граф Шандорович не в первый раз приезжает в Алматы. Здесь многократный лауреат международных конкурсов в сопровождении Государственного академического симфонического оркестра Казахстана исполнял скрипичные концерты Иоганнеса Брамса, Никколо Паганини. Один из каприсов Паганини Граф Муржа подарил на бис после впечатляющего исполнения Концерта для скрипки с оркестром Баруха Берлинера – современного израильского композитора, а также известного математика, экономиста и поэта.

Игра Графа Шандоровича, как и всегда, отметилась горячим темпераментом и страстностью, а Концерт Берлинера и стал мировой премьерой.

– Мне очень интересно это сочинение. И я очень рад, что впервые оно было исполнено именно в Алматы с вашим замечательным оркестром, – отметил Граф Муржа. – Современная музыка в таком варианте тональна и наполнена чувствами. Это никакой не эксперимент и не поиск нового языка. Это очень чистая музыка, хорошо передающая эмоции.

Во второй день фестиваля ГАСО РК дирижировал приглашенный из России дирижер Михаил Кирхгофф, хорошо знакомый с высоким уровнем классического музыкального искусства Казахстана. Он, как и Граф Муржа, тепло отзывался о представленном на суд алматинской публики Концерте Берлинера и на его примере охарактеризовал свое отношение к современной музыкальной классике:

– Берлинер – уникальный композитор, которому удалось найти свой язык. При этом его музыка местами на что-то похожая, чего всегда боятся многие авторы. Некоторые считают, что, нарисовав «страшные» ноты и ритмы, они смогут удивить. Нет. А в мелодиях Берлинера присутствует еврейский колорит, они словно льются с неба.

Собственно, и Чайковский в своей симфонии использовал «Во поле березка стояла». Это обычная история… Очень люб­лю симфоническое сочинение «Степная легенда» и именно одну из его частей под названием «Қыз куу» одного из самых моих любимых казахстанских композиторов Тлеса Кажгалиева. Эта музыка гармонична и берет за душу. Что самое главное.

24 июня вместе с ГАСО РК выступил талантливый казахстанский концертирующий скрипач Ержан Кулибаев. В программе вечера были заявлены «Послеполуденный отдых фавна» Клода Дебюсси, Концерт для скрипки с оркестром молодого отечественного композитора Шырын Базаркуловой, «Дафнис и Хлоя» Мориса Равеля.

Фестиваль, как справедливо заметил Михаил Кирхгофф, устраивают, чтобы познакомить публику с теми сочинениями, которые каждый день не исполняются, представить что-то новое. Поэтому алматинцы и гости города постарались не упустить шанс стать первооткрывателями неизведанных произведений, составить о них свое, никем не навязанное мнение, получить яркие музыкальные впечатления.

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