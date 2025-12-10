Музыка мира

Культура
13
Дана Аменова
специальный корреспондент

Вечер классической музыки в Казахском национальном музыкально-драматическом театре им. К. Куанышбаева надол­го запомнится столичным меломанам.

фото предоставлено театром

Концертная программа была выстроена на гармоничном контрасте: от эпического казахского симфонизма до утонченной лирики и вдохновенного европейского романтизма. Это поз­волило публике не просто насладиться мастерством исполнителей, но и ощутить глубокое духовное родство различных культур.

Первым номером была исполнена сюита из балета «Степная легенда» Тлеса Кажгалиева. Творчество композитора, в котором мас­терски сочетаются фольклорные мотивы и сложная симфоническая форма, стало эталоном в истории национальной музыки. Это произведение симфонический оркестр театра под управлением Ерлана Бейсембаева исполнил так, что зал словно наполнился величественными образами казахской степи.

Затем внимание публики было приковано к выступлению молодого китайского пианиста Ван Юйцяня. Воспитанник Казанской и Московской консерваторий, лауреат престижных международных конкурсов в Германии и Китае, обладатель Гран-при казахстанского конкурса «Путь к мастерству» продемонстрировал виртуозную игру, которую неизменно отмечают критики. В частности, в России о нем писали так: «Когда он играет, кажется, над клавишами работают не две, а десять рук». А в Германии отмечали: «Его исполнение поражает уровнем: иногда забываешь, что перед тобой еще студент».

Интерпретация талантливым пианистом «Фантазии» Александ­ра Скрябина стала одним из самых проникновенных моментов концерта. Ван Юйцянь проявил поразительную чуткость, передав всю палитру авторской поэтики – от призрачной нежности до внезапных порывов драматизма. Ему удалось филигранно выстроить форму произведения, не растеряв за технически сложными пассажами глубокую философичность музыки, которая звучала как исповедальный монолог, погрузивший слушателей в состояние завороженного раздумья.

Финальным аккордом вечера стал Первый концерт для фортепиа­но с оркестром Петра Чайковского – грандиозное полотно, требующее от исполнителя исключительной виртуозности. История создания шедевра овеяна драматизмом: первоначально пианист, композитор и дирижер Николай Рубинштейн жестко раскритиковал произведение, назвав его «неисполнимым», однако Чайковский проявил твердость и отказался менять хотя бы одну ноту. Время подтвердило его правоту. Позже Рубинштейн стал блестящим интерпретатором произведения, в том числе триумфально представив его на Всемирной выставке в Париже. Это монументальное сочинение, сочетающее в себе невероятную эмоциональную мощь и техничес­кий блеск, стало достойным завершением культурного праздника.

Ван Юйцянь остался в восторге от гостеприимства музыкальной общественности Астаны. По словам главного дирижера симфонического оркестра театра Ерлана Бейсембаева, столь теплый прием публики – в том числе и результат большой работы и особого подхода к формированию репертуара.

– Мы всегда тщательно составляем программу, стараемся обязательно включать казахскую музыку, что соответствует статусу национального театра. Судя по теплому приему, мы вновь смогли достучаться до сердец слушателей, – подвел итог маэстро.

Концерт организован при содействии общественного фонда «Музыка мира» и представительства Россотрудничества.

#Астана #концерт #Ван Юйцянь

