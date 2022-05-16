Музыкальный привет из Швеции

Уже первые звуки мирового хита ABBA «Gimme! Gimme! Gimme!», прозвучавшие в концерте, составленном из шлягеров легендарной поп-группы, вызвали овации.

В зале Фонда Нурсултана ­Назарбаева в тот вечер, как говорится, яблоку негде было упасть. Зрители стояли в проходах и теснились в дверях, все хотели услышать хиты в исполнении студентов Алматинского музыкального колледжа им. П. Чайковского. Вокалисты, подготовленные педагогом и певцом, лауреатом международных конкурсов Жанболом Тулешевым, продемонстрировали хорошее владение стилем и сценическую культуру. Ребята, прекрасно наученные хореографом Роланом Сагандыковым, непринужденно двигались на сцене, сочетая танцевальные элементы с вокалом.

Порадовали аранжировки инструментального сопровождения песен, профессионально исполненные эстрадным оркест­ром под управлением Олега Левушина. Замечательно звучали клавишные инструменты в исполнении Натальи Селицкой, Максима Германцева и Антония Насибулина. Мастерски провели свои партии гитарист Егор Нем­чинов и бас-гитарист Ерлан Кулахметов, виртуозное владение ударными продемонстрировал Ефрем Овсянников. Видеоряд с портретами ABBA и световые эффекты замечательно дополнили праздник музыки.

В «Our last summer» радость пережитого чувства любви, воплощенная солисткой Дианой Асилбековой в запевах, усиливалась в припевах ансамблем девичьих голосов. Зал словно парил в этой простой и одновременно прекрасной стихии скандинавского мелоса. Первые звуки известнейшего шлягера «Ido, Ido, Ido, Ido, Ido» сразу вызвали аплодисменты. Люди покачивались в ритме босса-новы, пританцовывая под любимую песню, исполнением которой покорил дуэт Камилы Асхат и Жайны Аталык с соло на саксофоне Армана Дуйсембаева.

Энергию шлягера «Voulez-Vous» эффектно подчеркнули юные певицы Аружан Ассатуллакызы, Адема Утешова и Диана Асилбекова. Джаз-бэнд был в ударе! Хитом «Ring, Ring» Медет Халыков, Аяулым Айнабекова и Бану Акмолда еще больше взбодрили зал.

Южноамериканским колоритом песня «Fernando» обновила эмоции, слушатели наслаждались ее экзотической мелодией в исполнении Толкын Нагиметуллаевой и индейскими тембрами, найденными в звучании сопровождавших инструментов. Мировой шлягер «Money, Money, Money» достойно исполнили Аружан Сабит, Назерке Шамбилова и Алуа Берешева. Нежная песня «Honey, Honey» увлекла приятной мелодией в исполнении Каракат Шабат, Айнель Ауесхан, Толкын Нагиметуллаевой.

Под занавес участники концерта с молодым задором представили любимую миллионами поклонников ABBA песню «Mamma mia»: зал, аплодируя в такт, дружно подпевал музыкантам. Под шквал оваций юные артисты с радостью повторили песню на бис.

– Сегодняшнее шоу – это очередное звено в цепи концертов, с которыми студенты выступают регулярно, – сказал директор колледжа Биржан Хасангалиев. – Мелодико-гармоническая красота песен ABBA, высокая культура дуэтно-квартетного пения стали образцом для юных музыкантов. Замечательно, что проект нашего колледжа находит мощный отклик в сердцах горожан.