МВД пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, сообщает Polisia.kz.
В ходе оперативной операции, сотрудниками криминальной полиции Карагандинской области, при координации МВД, задержана преступная группа браконьеров из трех человек, которые занимались незаконной охотой на сайгаков с целью дальнейшей реализации их дериватов.
У задержанных изъято 1 127 рогов сайги, весом около 400 кг, а также два гладкоствольных ружья.
В ходе дальнейшей проверки задержанных и их связей, 24 декабря на границе с Российской Федерации в Павлодарской области задержана вторая группа браконьеров из двух человек, один из которых иностранный гражданин.
Данные лица пытались контрабандным путем перевезти через государственную границу 1 882 рогов сайги, заблаговременно спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине.
Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.