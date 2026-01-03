МВД пресекло канал контрабанды дериватов сайги

Криминал
6

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие, передает Kazpravda.kz

Фото: Polisia.kz

МВД пресекло канал незаконной охоты и контрабанды дериватов сайги, сообщает Polisia.kz.

В ходе оперативной операции, сотрудниками криминальной полиции Карагандинской области, при координации МВД, задержана преступная группа браконьеров из трех человек, которые занимались незаконной охотой на сайгаков с целью дальнейшей реализации их дериватов.

У задержанных изъято 1 127 рогов сайги, весом около 400 кг, а также два гладкоствольных ружья.

В ходе дальнейшей проверки задержанных и их связей, 24 декабря на границе с Российской Федерации в Павлодарской области задержана вторая группа браконьеров из двух человек, один из которых иностранный гражданин.

Данные лица пытались контрабандным путем перевезти через государственную границу 1 882 рогов сайги, заблаговременно спрятав их в специальном тайнике, оборудованном в грузовой автомашине.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

#сайга #контрабанда #дериваты

