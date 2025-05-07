– Руслан Фатихович, что Вы можете рассказать о реформах, проводимых в Вооруженных силах Казахстана, о проделанной работе в области армейского строительства?

– Развитие Вооруженных сил – непрерывный процесс. Во исполнение поручений Верховного Главнокомандующего в приоритетном порядке продолжается совершенствование Сил специальных операций. Модернизируются территориальные войска. Территориальная оборона включена в общую систему обеспечения воен­ной безопасности государства.

На постоянной основе Вооруженные силы Казахстана принимают участие в международных учениях, что позволяет обмениваться опытом с зарубежными подразделениями. Республика серьезно активизировала миро­творческую деятельность.

За последние годы проделана значительная работа по обновлению вооружения и военной техники. В рамках военно-техничес­кого сотрудничества налажены устойчивые связи с предприятия­ми Беларуси, Германии, Испании, России, Польши, Франции и других стран. Это позволяет эффективно организовывать техобслуживание и ремонт вооружения.

Поставки новой техники осуществляются по различным направлениям. Так, израильские партнеры поставляют беспилотные летательные аппараты, средства разведки и связи. У испанского производителя приобретаются военно-транспортные самолеты и комплексы радиоэлектронной борьбы и разведки.

В арсенале Сил воздушной обороны появились современные истребители, военно-транспортные самолеты C-295 и A400M, учебно-тренировочные самолеты L-410, а также беспилотные летательные аппараты Anka. Самолет A400M в этом году уже был задействован в перевозке миротворческого контингента на Голанские высоты и в доставке гуманитарных грузов в Афганистан.

Для Военно-морских сил закупаются средства подготовки водолазов и специальных подраз­делений, производится ремонт и обслуживание корабельного состава. В период с 2025 по 2030 год запланировано приобретение ракетного корабля, противодиверсионных и десантных катеров, а также судов боевого и техничес­кого обеспечения.

Сухопутные войска оснащаются современными бронетранс­портерами, бронированными машинами «Кобра» и «Арлан», ракетно-артиллерийскими и тяжелыми огнеметными системами. Также поставляются комплексы радиоэлектронной борьбы, машины радиационной, химичес­кой и биологической защиты, полевые госпитали и техника для подвоза горюче-смазочных материалов. Модернизируются средства связи.

– Глава государства акцентирует особое внимание на подготовке и проведении мероприятий, приуроченных к предстоящему юбилею Великой Победы. Министерство обороны – ключевой организатор торжеств. Расскажите, пожалуйста, о запланированной программе, ожидаются ли новые форматы или нестандартные элементы в рамках празднования?

– Министерство обороны, как и другие государственные органы, ведет системную и всестороннюю подготовку к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне – события, имеющего особое значение для каждого казахстанца. Наш народ внес весомый вклад в достижение Победы. В годы войны в ряды Красной армии было мобилизовано свыше 1 миллиона 200 тысяч казахстанцев. Воины из Казах­стана сражались на всех фронтах.

Особое место в истории занимает подвиг легендарной 8-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием генерала Панфилова, сформированной в Алматы, бойцы которой отличились в битве за Москву. Широко известен их героизм. Значительный вклад внесли казахстанские соединения в оборону и прорыв блокады Ленинграда – под этим городом вое­вала треть всех формирований, созданных в Казахстане.

В боях за Сталинград, при освобождении Украины, Белоруссии, Прибалтики, Польши, Чехословакии также участвовали казах­станские части. Кроме того, наши соотечественники проявили себя в рядах партизанского движения на оккупированных территориях и в Сопротивлении в странах Европы.

По имеющимся данным, более 500 казахстанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, четверо наших земляков – Талгат Бегельдинов, Сергей Луганский, Леонид Беда и Иван Павлов – дважды. 142 казахстанца стали полными кавалерами ордена Славы. Почетного звания «Халық Қаһарманы» удостоены ветераны войны Касым Кайсенов, Хиуаз Дос­панова, Сагадат Нурмагамбетов и Александр Капорин.

Победа ковалась не только на передовой, но и в тылу. Экономика Казахстана в годы войны была мобилизована на обеспечение фронта. Более 700 тысяч человек были привлечены в трудовую армию и направлены на оборонные предприятия. Промышленность республики наладила выпуск вооружения, боеприпасов и других видов продукции военного назначения. Сельское хозяйство обеспечивало продовольствием фронт и тыл.

Сохранение исторической памяти – наш нравственный долг перед поколением победителей. Мы обязаны передать эту память будущим поколениям. В этой связи 7 мая на главной площади столицы у монумента «Қазақ елі» состоится военный парад, приу­роченный ко Дню защитника Отечества и 80-летию Победы. Он станет не только демонстрацией боевой выучки и техничес­кой оснащенности современной армии, но и знаком глубокого уважения к подвигу героев.

Юбилейный парад будет организован в три этапа: прохождение пеших парадных расчетов, включающее как историческую, так и современную часть, прохож­дение механизированных колонн, а также воздушный парад с участием авиации.

Особенностью станет прохож­дение военнослужащих в форме времен Великой Отечественной войны. Впервые по главной площади столицы будут пронесены боевые знамена соединений, сформированных на территории Казахстана. Также будет представлена копия Знамени Победы на легендарном танке Т-34.

Отдельный парадный расчет, состоящий из военнослужащих Десантно-штурмовых войск, примет участие в параде в Москве. Примечательно, что соединение, которое они представляют, носит имя Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова.

В течение года по всей стране будет реализовано свыше 1 000 мероприятий в рамках обще­республиканского плана «Ұлы Жеңіс: Ерлікке тағзым, ұрпаққа үлгі». Среди ключевых инициатив – Международный патриотический сбор молодежи «Айбын», мероприятия, посвященные 100-летию Алии Молдагуловой, 110-летию Малика Габдуллина и 115-летию Бауыржана Момышулы. Также запланированы выставки воору­жения и военной техники, дни открытых дверей в воинских частях, уроки мужества, акции «Солдатская каша», показательные выступления военных оркест­ров и другие.

– Известное высказывание легендарного полководца Бауыржана Момышулы подчеркивает значение мобильности и маневренности войск, особенно в условиях техничес­кого прогресса. Насколько эти принципы сохраняют актуальность в современных подходах к организации боевой подготовки?

– Высказывание Бауыржана Момышулы не теряет своей актуальности и сегодня. Более того, в условиях стремительного развития технологий, цифровизации и изменений характера современных вооруженных конфликтов эти принципы приобретают еще большее значение. Маневренность войск – это не только способность быстро передвигаться на поле боя, но и умение оперативно адаптироваться к изменяющейся обстановке, действовать гибко, использовать современные средства разведки, связи и управления.

В системе боевой подготовки Вооруженных сил этим аспектам уделяется приоритетное внимание. Мы совершенствуем тактические учения, внедряем новые элементы боя, активно используем беспилотные летательные аппараты, а также отрабатываем сценарии, предполагающие ведение боевых действий в различных географических и климатических условиях.

Все это направлено на формирование мобильных, оперативных и технологически оснащенных подразделений, способных эффективно действовать как самостоятельно, так и в составе объединенных сил. Заветы выдающегося полководца находят свое практическое воплощение в современных стандартах боевой подготовки и продолжают служить опорой для воспитания профессиональных и сильных духом защитников Отечества.

В рамках поручения Президента страны – Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами мы приобретаем новую технику и вооружение. Большое внимание уделяем модернизации и капитальному ремонту уже имеющегося вооружения.

– Как известно, термин «кад­ры» имеет военное происхож­дение и изначально означал штатный состав регулярной армии. У молодежи нередко возникает вопрос: где в Казахстане осуществляется подготовка офицерского состава? Какие учреждения и прог­раммы формируют кадровый фундамент Вооруженных сил?

– Сегодня казахстанские офицеры получают образование в ведущих национальных военных вузах – Военном институте Сухопутных войск, Военном институте Сил воздушной обороны, Военно-инженерном институте радио­электроники и связи. Именно эти учебные заведения обеспечивают стабильное пополнение офицерского корпуса.

Кроме того, ежегодно около 100 казахстанцев оканчивают военные учебные заведения за рубежом в рамках двустороннего сотрудничества с рядом дружественных государств. Также при необходимости задействуем потенциал военных кафедр при гражданских вузах.

Что касается подготовки сержантов, то она ведется в Военном колледже имени Шокана Уалиханова. В прошлом году состоялся первый выпуск Военного колледжа имени Сагадата Нурмагамбетова в Астане. Более 80 молодых специалистов получили востребованные военные профессии в области радиационной, химичес­кой и биологической защиты, связи и инженерного дела.

Постоянный спрос в армии сохраняется и на специалистов технических направлений – водителей, ремонтников, связистов. Их подготовка организована в специальных учебных центрах Министерства обороны. Обучение длится до шести месяцев. Все чаще выпускники военно-технических школ, получив военную профессию, заключают контракт с Вооруженными силами.

В последние годы спектр подготовки военных специалистов в отечественных вузах существенно расширился. Это позволило сократить количество направляемых за рубеж курсантов – сегодня обучение за границей проходят порядка 60 человек. Эти направления строго определяются, исходя из потребностей армии и тех специальностей, по которым в Казахстане обучение пока не ведется.

Особое место в системе военного образования занимает Национальный университет обороны. Это не только крупнейший военный вуз Центральной Азии, но и инновационная площадка, межведомственный учебно-методический центр, где проходят подготовку военные руководители оперативно-тактического и оперативно-стратегического звеньев. Сегодня университет готовит кадры не только для Вооруженных сил Казахстана, но и для стран ОДКБ.

Подготовка кадров – комплекс­ная и непрерывная работа. Поэтому национальная система воен­ного образования постоянно развивается, совершенствуются как количественные, так и качест­венные показатели подготовки будущих защитников Отечества.

– Социальные сети в современном обществе стали индикатором общественного мнения. Вопрос о готовности казахстанской армии к актуальным и потенциальным вызовам встречает широкий интерес. Как Министерство обороны оценивает текущий уровень подготовки и устойчивости Вооруженных сил к современным угрозам?

– Действительно, в условиях открытого информационного пространства и высокой социальной чувствительности вопросы национальной безопасности и боеготовности армии вызывают особое внимание общества. Министерство обороны осознает степень этой ответственности и открыто ведет диалог с гражданами, в том числе через современные коммуникационные каналы.

Что касается уровня подготовки Вооруженных сил, то мы исходим из реалий текущего времени. Современные угрозы приобретают все более комплексный характер – от традиционных военных рисков до гибридных вызовов, включая кибербезопасность и информационные атаки. Учитывая это, подход к подготовке войск носит системный, многоуровневый характер.

Вооруженные силы Казахстана проходят регулярные проверки, проводятся учения и тренировки, как на национальном, так и на международном уровнях. При этом акцент делается не только на боевую составляющую, но и на вопросы устойчивости системы управления, мобильности, технической оснащенности и морально-психологической подготовки личного состава.

Параллельно осуществляется модернизация вооружения и военной техники, развиваются возможности киберзащиты, укрепляется система территориальной обороны. Особое внимание уделяется взаимодействию с союзниками в рамках ОДКБ и других международных структур.

Мы уверены, что способность армии эффективно реагировать на вызовы – это не только вопрос военной силы, но и результат профессионализма, стратегического планирования и поддержки общества. Именно поэтому Министерство обороны открыто информирует граждан о ключевых направлениях своей деятельности и будет продолжать укреплять доверие к Вооруженным силам как к гаранту безопасности и стабильности государства.

– Бауыржан Момышулы справедливо отмечал, что основа боеготовности армии – боеспособность каждого военно­служащего. Насколько важным является психоэмоциональное состояние личного состава в системе обеспечения боевой эффективности?

– Бауыржан Момышулы говорил не только о физической выносливости и дисциплине, но и подчеркивал значение внутренней стойкости, морального духа и психологической устойчивости каждого воина. Сегодня, в условиях нарастающих информационных, кибернетических и гибридных угроз, это приобретает особую актуальность.

Психоэмоциональное состояние военнослужащих напрямую влияет на их способность действовать четко, грамотно и слаженно в условиях неопределенности, давления и риска. Именно поэтому в системе подготовки Вооруженных сил нашей страны вопросам психологической устойчивости уделяется особое внимание. Это не только регулярная работа воен­ных психологов, но и внедрение программ морально-психологичес­кой подготовки, командирского воспитания, а также создание в воинских коллективах здоровой, поддерживающей атмосферы.

В боевых условиях стресс может стать как деструктивным фактором, так и стимулом к мобилизации. Наша задача – формировать личный состав, готовый сохранять хладнокровие, уверенность и способность принимать решения даже в самых сложных ситуациях. Поэтому психо­эмоциональное состояние – это не вспомогательный элемент, а важнейшая составляющая общей боевой готовности армии.

В нашей армии есть замечательное начинание, которое получило название «Жауынгерлік дос», когда два бойца, как правило, равные по должности и воинскому званию, служат бок о бок и во всем поддерживают друг друга. Кто прошел армейскую школу, знает о нерушимой солдатской дружбе, зародившейся в воинском коллективе. Четкий распорядок дня, включающий боевую подготовку и спорт, досуговые и воспитательные мероприятия, сплачивает воинов, и такое братство крепко и надежно.

Тем не менее Бауыржан Момышулы учил: «Формирование морального облика бойца и командира, воспитание боевых качеств нельзя ограничивать беседами и докладами. Основным должно стать практическое обу­чение солдатскому ремеслу на местности, реаль­но оборудованном полигоне, избегая всякую условность, давая настоящую, боевую нагрузку физичес­ким и умственным силам бойца и командира».

– Какие еще мероприятия предусмотрены вашим ведомством в рамках юбилейных торжеств?

– 80-летие Победы в Великой Отечественной войне – поистине знаковая дата, имеющая огромное историческое, патриотическое и нравственное значение. Для Министерства обороны это не только повод для торжеств, но и возможность еще раз выразить глубокое уважение ветеранам, сохранить память о подвиге народа и передать ее будущим поколениям.

В рамках юбилейного года нами запланирован широкий комплекс мероприятий. В мае в столице и во всех регионах страны пройдут памятные акции, торжественные мероприятия, церемонии возложения венков и другие. Особое внимание уделяется ветеранам – будут организованы адресная помощь, поздравления, вручение памятных знаков.

Большое значение мы придаем и работе с молодежью. В воинских частях, учебных заведениях и военно-патриотических клубах пройдут уроки мужества, встречи с ветеранами Вооруженных сил, участниками боевых действий, тематические выставки и просмотры документальных фильмов. Кроме того, планируется проведение военно-исторических реконструкций, конкурсов и акций, направленных на популяризацию подвига защитников Отечества.