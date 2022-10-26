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Общество

"Мы не преступники" – экс-министр Биртанов сказал последнее слово в суде

Диасов Ораз
корреспондент

Экс-министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов и бывший вице-министр Олжас Абишев сказали свое последнее слово в суде. Суд удалился в совещательную комнату, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Олжас Абишев, как и прежде, утверждает, что не виновен в инкриминируемом ему преступлении.

«Я искренне убежден в том, что в рассматриваемом судом случае нет криминального следа и нет преступления. Его и не может быть и никогда не будет, потому что это противоречит моему воспитанию, моей сущности. Я тщательно и детально пояснил свою позицию по существу предъявленного мне обвинения. Думаю, мне удалось довести до суда, что обвинение надуманное, противоречивое и безосновательное, рожденное в фантазиях АФМ (Агентство Казахстана по финансовому мониторингу – прим. ред.)», – сказал он.

В завершение он заявил, что невиновен в том, чем его обвиняют, и попросил оправдать его за отсутствием в его действиях какого бы то ни было преступления.

Елжан Биртанов также заявил о своей невиновности.

«Не установлено, не доказано, не подтверждено. Единственный наш преступный умысел – это быть хорошим государственным служащим. По-другому я никак не могу интерпретировать всё, что услышал, понял, всё, что прокуратура предлагала о якобы каких-то страхах и имидже. Это полная чушь. Четко всё понятно, где платформа, где деньги. Как ситуация разворачивается и как будет разворачиваться, всё предельно ясно.

То же самое с санитарной авиацией, я думаю, что привел достаточно доводов, что никакой личной выгоды я не преследовал. Государственное обвинение не смогло привести никаких доказательств. Уважаемый суд, я надеюсь, что в совещательной комнате вы объективно оцените все доводы, которые представила наша сторона, объективно оцените те незаконные доводы, которые представила сторона государственного обвинения, и признаете меня невиновным в инкриминируемом мне преступлении и также признаете невиновным Олжаса Абишева. Мы не преступники, мы не нарушали закон», – резюмировал он.

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