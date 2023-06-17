"Мы проделали эту огромную работу вместе": Токаев об итогах

Президент
117
Сагимбаева Баян
Выпускающий редактор

Касым-Жомарт Токаев подвел итоги годовщины Казахстана после первого заседания Национального курултая, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Telegram-канал пресс-службы президента. 

Фото: t.me/Aqorda

"Прошел ровно год после первого заседания Национального курултая. Этот отрезок времени стал историческим на пути построения Справедливого Казахстана. Придав нашему Основному закону истинный дух справедливости, мы провели конституционную реформу, которая укрепила фундамент государства и задала долгосрочный демократический вектор развития страны.

За короткий срок мы сформировали качественно иную конфигурацию ключевых институтов власти, значительно расширили участие граждан в принятии решений, комплексно укрепили систему защиты прав и свобод человека. Все это серьезно повысило стратегическую устойчивость и эффективность нашей политической системы, сделало ее более справедливой, открытой и конкурентной.

Некоторые люди сомневались в успехе наших преобразований. Но мы не свернули с нашего курса, а последовательно реализовали намеченный план масштабной политической модернизации. Мы проделали эту огромную работу вместе. Сегодняшний Казахстан сильно отличается от того, каким он был три, два и даже год назад. Благодаря единству и солидарности народа, конструктивному общественному диалогу мы за небольшой период времени совершили настоящий прорыв", - отметил президент. 

В Казахстане, по словам президента, сформирована особая модель политических реформ, которая в будущем будет наполняться новым содержанием. 

"Однако мы не должны останавливаться на достигнутом. Мы все еще находимся в начале большого пути, впереди много работы. Построение Справедливого Казахстана – задача всего общества, а не только министров или акимов. Для достижения этой цели недостаточно проведения политических и экономических реформ.

Важно, чтобы произошла модернизация наших индивидуальных и общественных ценностей и моделей поведения, поменялось мировосприятие нашей нации. Без этого любые преобразования будут напрасны. Одним словом, если не изменятся наши помыслы и устремления, не изменится ничего", - сказал президент. 

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Туркестан #курултай

Популярное

Все
Шкаф насмерть придавил шестилетнего ребенка в Алматы
Торговца наркотиками задержали около торгового центра в Талдыкоргане
Президент Касым-Жомарт Токаев прибыл с рабочей поездкой в Туркестан
Глава государства посетил мавзолей Ходжи Ахмеда Яссауи
"Мы должны извлечь уроки": Токаев выступил с речью на заседании Национального курултая
"Мы проделали эту огромную работу вместе": Токаев об итогах
Сакральный Туркестан и преемственность поколений
Токаев рассказал о задачах, которые стоят перед казахстанским обществом
Президент напомнил казахстанцам о главных ценностях
В Казахстане объявлен траур из-за трагедии в Абайской области
Мажилисмены завалили руководство компании «АрселорМиттал Темиртау» неудобными вопросами
Найдены тела пропавших лесников в Абайской области
Задержанного вице-министра нацэкономики Ильяса Усерова сняли с должности
Заволокло дымом: природный пожар продолжает бушевать в Абайской области
Трое суток в режиме ЧС: горящие леса в Абайской области удалось локализовать
В МЧС сообщили о ситуации в Абайской области на сегодня
В охваченную пожарами область Абай направлены военнослужащие
Десять автобусов направлены для эвакуации населения в области Абай
В Астане прекратились перебои с водой: запущен водовод
Суд отправил под стражу бывшего депутата Мажилиса
Информацию о загадочной смерти 19-летней актюбинки прокомментировала полиция
Смаилов принял участие во встрече глав правительств стран СНГ и ЕАЭС с Путиным
Ильин снят с должности министра по ЧС РК
Ушел из жизни Бердибек Сапарбаев
Найдено тело пропавшего сотрудника лесхоза в Абайской области
В пригороде Астаны сгорел автомобиль: фото
Опубликованы имена и фотографии погибших при лесном пожаре в Абайской области
"Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов
Состоялся телефонный разговор Токаева с премьер-министром Пакистана
Архив Президента РК готовит многотомный сборник, в котором будут опубликованы документы, касающиеся репрессий 1920–1950 годов
Озвучена средняя пенсия в Казахстане
Более 109 млн тенге потрачено на установку девяти детских площадок в Семее, но ни одна из них не отвечает требованиям безопасности
Почти треть пассажиров общественного транспорта в Астане не оплачивает проезд
Осужденная совершила побег в Алматинской области
Более 124 миллионов тенге ущерба и 600 пострадавших – таков итог работы проекта MetaGo в Жезказгане
Вокруг да около науки
23-летняя алматинка погибла после падения с балкона многоэтажки
800 долларов выманил за поездку у иностранных туристов таксист в Алматы
ЧМ-2023 по хоккею. Почему Казахстан разгромно проиграл Латвии
Роль истории в жизни общества
Активисты из ОО «Тіршілік» Егиндыкольского района, более десяти лет испытывающего острую нехватку воды, готовы добиваться официального объявления режима ЧС
В этноцентре «Номад» Алматинской области прошла выставка племенных собак – тобет и тазы
Эффект разорвавшейся бомбы произвел депутатский запрос Ермурата Бапи
"Отец насиловал своих дочерей" – расследование по заявлению начала полиция в Алматинской области
В изнасиловании несовершеннолетней подозревают жителя Арыси
В Астане мойщик окон спас девушку от падения с высоты (видео)
Казахстанская школьница придумала новую математическую таблицу
"Блогер" организовала сеть "элитных эскортниц" в Алматы – видео
О внезапном появлении скота на трассе начали предупреждать водителей в Казахстане

Читайте также

Президент напомнил казахстанцам о главных ценностях
Токаев рассказал о задачах, которые стоят перед казахстанск…
Сакральный Туркестан и преемственность поколений
"Мы должны извлечь уроки": Токаев выступил с речью на засед…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]