В столице завершились съемки мюзикла «Бақыт құшағында» («В объятиях счастья»), посвященного творчеству Шамши Калдаякова. Премьера фильма состоится 23 октября 2025 года – к 95-летию легендарного композитора.

фото SANART PRODUCTION

Как отметили создатели картины, это первый jukebox-мюзикл на казахском языке. Это формат кинопроизведения, в котором сюжет сопровождается известными песнями конкретного музыканта или коллектива. «Бақыт құшағында» – не просто музыкальный фильм, а искреннее признание авторов картины в любви к произведениям Шамши Калдаякова.

Режиссер и главный продюсер проекта – Санат Шапашов, выпускник Нью-Йоркской киноакадемии. Это его дебют в полнометражном кино. По его словам, сюжет картины строится вокруг парня по имени Бакыт. Он приезжает в столицу, устраивается в крупную компанию и влюбляется в свою коллегу, красивую девушку Аним. Но ему мешает начальник Алибек, и Бакыту предстоит пройти испытание, чтобы доказать девушке свои чувства.

Как отметил Санат Шапашов, съемочный процесс занял всего месяц, но он был насыщен впечатляющими сценами с большим количеством участников. К примеру, в одном масштабном эпизоде были задействованы одновременно 230 актеров и танцоров, которые мастерски исполнили номер под руководством хореографа Уалитбека Сиязбека. Постановка танцев – это результат многих часов репетиций и слаженной работы с командами до 80 человек. Интересно, что Уалитбек Сиязбек участвовал в международных проектах и работал с актером Томом Фелтоном.

Музыка – это душа и основа картины. Важный факт: специально для фильма были заново записаны 13 знаковых песен Шамши Калдаякова с участием 60 музыкантов симфонического оркестра театра «Астана Опера». И за музыкальную часть отвечали сын композитора Мухтар Калдаяков и его супруга Ботагоз Калдаякова.

Для съемок использовалась новейшая техника. К примеру, сцены снимали на профессиональную камеру Sony Venice 6K, которую применяют в Голливуде для создания блокбастеров. И это придаст новой картине высокий уровень качества.

В мюзикле «Бақыт құша­ғында» снялись известные актеры: Даурен Сергазин, Алия Ануарбек, Шахмурат Ордабаев, Азамат Сатыбалды, Айгуль Иманбаева, Айнур Ильясова.

По словам Саната Шапашова, мюзикл позволит по-новому взглянуть на наследие Шамши Калдаякова и оценить старые песни в новой интерпретации. И это не только популяризирует творчество выдающегося композитора среди молодежи, но и возродит интерес к нацио­нальной музыке.

