На 1,3 млрд тенге будут просубсидированы сельхозпроизводители Казахстана

Одобрение получили 270 заявок на 1,3 млрд тенге, отклонены по различным причинам 113 заявок на сумму 796,1 млн тенге.

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4,3 тыс. заявок на 24,5 млрд тенге поступило на портал Gosagro.kz от казахстанских фермеров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Как сообщается, одобрение получили 270 заявок на 1,3 млрд тенге, отклонены по различным причинам 113 заявок на сумму 796,1 млн тенге.

«Акиматы областей имеют задолженность перед фермерами за прошлогодний период в размере 26 млрд тенге. Оплата новых заявок откроется после закрытия задолженностей прошлого года. На сегодня оплачено более 7 млрд тенге», - проинформировали в МСХ.

Также в системе субсидирования процентной ставки, где зарегистрировано более 250 финансовых институтов, одобрено заявок на 4,1 млрд тенге.