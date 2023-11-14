На 20 лет осудили педофила из Арыси

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Суд рассмотрел уголовное дело в отношении гражданина Ж. Б., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 уголовной статьи "Насильственные действия сексуального характера".

Как установлено в судебном расследовании, 21 мая подсудимый находился перед многоэтажным жилым домом, где в одиночку играла подросток. В это время у обвиняемого возник преступный умысел. Он последовал за ребенком в подъезд, взяв девочку за руку. Убедившись, что никого нет, совершил насилие сексуального характера в отношении малолетнего ребенка.

Гособвинитель попросил подсудимого Ж. Б. признать виновным по ч. 4 ст. 121 УК РК, назначить ему наказание в виде 20 лет лишения свободы, установить отбывание наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы.

Подсудимый вину признал полностью.

"Приговором суда подсудимый Ж. признан виновным по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан, ему назначено наказание в виде лишения свободы на 20 (двадцать) лет с пожизненным лишением права заниматься педагогической деятельностью и деятельностью, связанной с работой с несовершеннолетними, отбывания наказания в учреждении средней безопасности уголовно-исполнительной системы", – рассказали в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Напомним, ранее сообщалось о проведении досудебного расследования по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетней девочки.