На 340 млн тенге обманула казахстанцев группа мошенников

Обманутые оформили товарные и денежные кредиты на себя для своих знакомых, друзей или дальних родственников, а потом стали получать звонки от банков с упоминаниями о просрочках.

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Членов преступной группы, обманувших своих знакомых и родственников на 340 млн тенге, осудили в Шымкенте, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Департамент полиции города.

По информации полиции, от противоправных действий мошенников пострадали 235 жителей мегаполиса и Туркестанской области. Со слов заявителей, они оформили товарные и денежные кредиты по просьбе своих знакомых, друзей или дальних родственников. Злоумышленники убедили жертв, что от них требуется только подписание договора при получении займа, а дальнейшее погашение долга будет их заботой. За оказанную “помощь” потерпевшим полагалось вознаграждение – 10-12% от одобренной суммы. Об обмане каждый из доверчивых граждан догадался только, когда начались звонки от банков с упоминаниями о непогашенных ежемесячных платежах.

«Факт зарегистрировали в ЕРДР по уголовной статье “Мошенничество”. Полицейские провели масштабную работу по поимке аферистов. В результате принятых мер, оперативники задержали группу из 11 человек, двое из которых работали менеджерами в банках», – рассказали в ДП.

Выяснилось, что в группировке участвовали лица от 23 до 43 лет, у каждого из которых была своя обязанность: помощь в оформлении кредитов, обналичивание денег, перепродажа взятой в рассрочку дорогой техники. Общая сумма нанесенного ими ущерба составила почти 340 млн тенге.

Собранные в ходе расследования материалы уголовного дела с обвинительным актом следователи направили в суд. За совершенные преступления виновные осуждены от 3 до 5 лет, заключили в ДП.