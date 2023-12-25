На 8 лет осудили за разбой жителя Туркестанской области

В Шардаринский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. По словам мужчины, в его дом проник неизвестный и силой забрал деньги и телефон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.

Фото: polisia.kz

По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 192 УК РК "Разбой".

Стражи порядка провели все необходимые мероприятия по установлению подозреваемого. Вскоре они задержали 43-летнего мужчину по месту жительства.

Как выяснилось, вечером подозреваемый, применив силу к потерпевшему — инвалиду 2-ой группы, похитил деньги и мобильный телефон.

Собранные материалы в отношении подозреваемого в разбойном нападении направили в суд. Решением суда, подсудимого, напавшего на человека с ограниченными возможностями, приговорили к 8 годам лишения свободы.