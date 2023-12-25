На 8 лет осудили за разбой жителя Туркестанской области

В Шардаринский районный отдел полиции поступило заявление от местного жителя. По словам мужчины, в его дом проник неизвестный и силой забрал деньги и телефон, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный портал МВД РК.
По данному факту возбудили уголовное дело по ст. 192 УК РК "Разбой".
Стражи порядка провели все необходимые мероприятия по установлению подозреваемого. Вскоре они задержали 43-летнего мужчину по месту жительства.
Как выяснилось, вечером подозреваемый, применив силу к потерпевшему — инвалиду 2-ой группы, похитил деньги и мобильный телефон.
Собранные материалы в отношении подозреваемого в разбойном нападении направили в суд. Решением суда, подсудимого, напавшего на человека с ограниченными возможностями, приговорили к 8 годам лишения свободы.