На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод

Паводки , Водное хозяйство
144
Дана Аменова
корреспондент

Подготовка в паводковому периоду продолжается

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для подготовки к паводковому периоду филиал «Казводхоза» по Актюбинской области сбросил 80% воды из Актюбинского водохранилища, 66% - из Каргалинского и 60% - из Саздинского водохранилища. На сегодня общая свободная емкость на трех водохранилищах составляет 382 млн кубометров, сообщает Kazpravda.kz

Сброс воды из водохранилищ продолжается. К 1 апреля 2025 года Актюбинское водохранилище будет способно принять еще 200 млн кубометров воды, Каргалинское водохранилище - 200 млн кубометров, Саздинское - 5 млн кубометров воды. Таким образом, три водохранилища смогут принять до 405 млн кубометров воды для безопасного пропуска паводков.

Также завершена полная реконструкция Актюбинского водохранилища, которая не проводилась с момента ввода в эксплуатацию в 1988 году. Несмотря на это, в этом году водохранилище смогло выдержать колоссальную нагрузку во время паводков и пропустить 540 млн кубометров воды.

В Саздинском водохранилище завершен капитальный ремонт дна водосбросного ковша и установлена ледозащитная стенка.
В Каргалинском водохранилище заменены подъемные механизмы и цепи затворов. Восстановлены размытые участки водозащитных дамб и системы лиманного орошения Мартукского района.

«Подготовка в паводковому периоду продолжается, на сегодня разработаны графики режима работ водохранилищ. Помимо подготовки свободных емкостей, продолжаются монтажные работы, которые мы планируем завершить до 15 декабря», – сообщил директор филиала «Казводхоз» по Актюбинской области Ринат Шауенов.

На прошлой неделе вице-премьер Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к паводкам.

#подготовка #паводки #вода #сброс #Минводы #Актюбинское водохранилище

Популярное

Все
Итоги года: от дорог до энергоснабжения – как улучшается инфраструктура Казахстана
Число погибших на архипелаге Майотта может превысить тысячу – власти
Башар Асад сделал первое заявление после бегства из Сирии
С двумя победами завершили казахстанские хоккеистки олимпийский отборочный турнир
Макрон посетит Майотту после обрушившегося на остров урагана
Размер помощи безработным РК составил почти 80 млрд тенге
Казахстан оставил позади 110 стран в «антиотмывочном» рейтинге
На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод
Военнослужащий Вооруженных сил вернулся с победой из Москвы
Центробанк Сирии хранит 26 тонн золота – Reuters
В Нацгвардии МВД стартовал фотоконкурс «Семья в погонах»
ИИ на страже морально-психологического климата в войсках правопорядка
В Алматы министр обороны наградил именитых спортсменов ЦСКА
Cartier, золото и норковая шапка: мужчина дважды ограбил квартиру в Талдыкоргане
17-летний казахстанец стал победителем в престижном теннисном турнире в США
В Бразилии бюджет не получил 6,7 млн долларов из-за фиктивных таксистов
Караганда примет чемпионат Казахстана по боксу
Опыт Шымкентского водоканала изучают эксперты Всемирного банка
Автоочередь образовалась на казахстанско-российской границе
Прорыв в дорожной сфере
В Узбекистане погибла известная бьюти-блогер, выпав из окна
Дело о секс-рабстве девочки из Кызылорды: оглашен второй приговор
О трендах, кадрах и науке госуправления
Умножим конские табуны – будем на коне
Задержан отец Шерзата Болата
Это счастье – стать родителями
Акимат Жамбылской области сделал заявление по поводу митинга в Таразе
В Казахстане начнут собирать американские комбайны
Этический рефлекс в борьбе за чистоту
Президент подарил автобус хромтауской школе
До параметров авеню или автобана
Что наша жизнь? Еда!
Главная цель – заинтересовать ученика
Эвакуация началась на Филиппинах из-за нового извержения вулкана
В целях устойчивого развития
«Больше всех народом любим тот, кто в битве неколебим...»
От промышленности до туризма
Россия – Казахстан: союз, востребованный жизнью и обращенный в будущее
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
«Южный вектор» открыт для бизнес-предложений
Президент подписал закон по вопросам реформирования жилищной политики
Махмуд Сабырхан нокаутом выиграл бой на ЧА по боксу
В Кызылординской области открылась первая «Комфортная школа»
На собственной «резине»: от Нижнекамска до Караганды
Увидеть Мангистау и запомнить навсегда
Президент посетил концерт, посвященный творчеству поэта Шомишбая Сариева
Главную сверхспособность человека, которой нет у ИИ, назвали эксперты
Кызылординский рис: от поля до стола
Грустные думки аграрные
Задачи прокуратуры – закон и порядок
Премьер провел оперативное совещание по поручениям главы государства
Токаев побеседовал с казахстанскими студентами в Будапеште
Токаев и Орбан посетили футбольный матч между сборными Венгрии и Германии
Лица старого Уральска
Производство шоколада может прекратиться

Читайте также

Актюбинские водохранилища готовят к приему паводковых вод
Герой паводков получил премию «Жақсы адам–2024» в Астане
Систему прогнозирования паводков разработали в Казахстане
Итоги года: Модернизация водной инфраструктуры Казахстана

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]