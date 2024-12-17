На 80% освободили Актюбинское водохранилище для приема паводковых вод

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Для подготовки к паводковому периоду филиал «Казводхоза» по Актюбинской области сбросил 80% воды из Актюбинского водохранилища, 66% - из Каргалинского и 60% - из Саздинского водохранилища. На сегодня общая свободная емкость на трех водохранилищах составляет 382 млн кубометров, сообщает Kazpravda.kz

Сброс воды из водохранилищ продолжается. К 1 апреля 2025 года Актюбинское водохранилище будет способно принять еще 200 млн кубометров воды, Каргалинское водохранилище - 200 млн кубометров, Саздинское - 5 млн кубометров воды. Таким образом, три водохранилища смогут принять до 405 млн кубометров воды для безопасного пропуска паводков.

Также завершена полная реконструкция Актюбинского водохранилища, которая не проводилась с момента ввода в эксплуатацию в 1988 году. Несмотря на это, в этом году водохранилище смогло выдержать колоссальную нагрузку во время паводков и пропустить 540 млн кубометров воды.

В Саздинском водохранилище завершен капитальный ремонт дна водосбросного ковша и установлена ледозащитная стенка.

В Каргалинском водохранилище заменены подъемные механизмы и цепи затворов. Восстановлены размытые участки водозащитных дамб и системы лиманного орошения Мартукского района.

«Подготовка в паводковому периоду продолжается, на сегодня разработаны графики режима работ водохранилищ. Помимо подготовки свободных емкостей, продолжаются монтажные работы, которые мы планируем завершить до 15 декабря», – сообщил директор филиала «Казводхоз» по Актюбинской области Ринат Шауенов.

На прошлой неделе вице-премьер Канат Бозумбаев проверил готовность Атырауской области к паводкам.