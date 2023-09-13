На 80% снижены тарифы на перевозку кормов для мангистауских фермеров

На 80% снижены тарифы на перевозку кормов железнодорожным транспортом для фермеров Мангистауской области, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

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Удешевленные тарифы внедрил национальный перевозчик «Қазақстан темір жолы» с 1 сентября 2023 года по 1 января 2024 года.

«Понижающие коэффициенты к тарифам в размере 0,2 действуют на услуги локомотивной тяги ТОО «КТЖ-Грузовые перевозки» и ставки оперирования за вагоны АО «Казтеміртранс».

Данная поддержка сельхозтоваропроизводителям региона оказана по итогам рабочей поездки президента Касым-Жомарта Токаева в Мангистаускую область», – отметили в МСХ.

В ведомстве добавили, что в этом году акимат области также выделил 727,7 млн тенге на субсидирование стоимости кормов.

В регионе уже заготовлено 59,2 тысячи тонн сена, что составляет 73,5% от запланированного объема, и 18,4 тысячи тонн концкормов или 72,2% от плана.