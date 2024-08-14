На аттракционе столичного парка оборвался трос - ВИДЕО

Происшествия
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Азамат Серикбаев
Шеф-редактор

К счастью никто не пострадал

Скриншот видео

В группе «Астана - Что? Где? Когда?» на Facebook появилось видео молодой пары, катающейся на одном из аттракционов в столичном парке культуры и отдыха.

Казалось бы рядовая поездка на аттракционе едва не закончилась трагедией из-за внезапно оборвавшегося троса. Оператор не смог сразу отключить аттракцион, поэтому пришлось подождать пока механизм остановится, чтобы напуганные посетители его покинули.

В комментариях под постом подписчики выразили восхищение самообладанию парня, который призывал свою девушку не поддаваться панике во время зависания на большой высоте.  

Алма Баймагамбетова: Молодец ! Настоящий мужчина ! Не потерял самообладания и сказал самые нужные слова поддержки для своей девушки ! Думаю в будущем будет надёжным другом или мужем. 

Бахыт Тырнакова: Парень - настоящий мужчина!

Мамыр Жумабекова: Молодец парень! Какая выдержка! Вот оно, плечо крепкое и надёжное! Так, что, девочка, держись за этого парня!

Некоторые подписчики провели аналогию с фильмом ужасов «Пункт назначения-3», где группа молодых людей во время поездки на американских горках трагически погибает из-за отказа гидравлики, закрепляющей удерживающие устройства и вагоны аттракциона.

 

#Астана #парк #аттракцион #трос

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