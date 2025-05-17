На ЭБТ в апреле отмечен рост активности

Занятость
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В апреле 2025 года на электронной бирже труда «Enbek» зафиксирован рост деловой активности как со стороны работодателей, так и со стороны соискателей: размещено 97,5 тыс. вакансий и 115 тыс. резюме, передает Kazpravda.kz

Фото: Минтруда РК

По сравнению с мартом текущего года количество вакансий увеличилось на 17,3 тыс. единиц (+22%), а резюме – на 19,7 тыс. (+21%).

В структуре спроса на труд преобладают вакансии для специалистов со средним уровнем квалификации — 46%. Спрос на высококвалифицированные кадры составляют 31% от общего количества вакансий, а 23% вакансий не требуют квалификационного разряда. Таким образом, стабильно сохраняется потребность в специалистах среднего звена, при высоком уровне востребованности узкопрофильных специалистов.

В региональном разрезе наибольший рост числа вакансий зафиксирован в Акмолинском (+59%) и Туркестанском регионах (+55%), а также в области Абай (+53%). Незначительное снижение показателей наблюдается в областях Жетісу и Ұлытау (по -10%).

Наибольший прирост количества резюме отмечен в регионе Абай (+47% или 1,2 тыс. единиц), Западно-Казахстанской (+43% или 1,8 тыс.), Атырауской (+29% или 1,7 тыс.) и Павлодарской (+29% или 0,8 тыс.) областях.

По гендерной структуре 57% резюме направлено от соискателей-женщин, а 43% – от мужчин. В возрастном разрезе преобладают соискатели в возрасте 18–35 лет (45,6%), далее следуют группы 36–45 лет (27,5%), 46–55 лет (16,1%) и 55 лет и старше (10,8%). Эти данные указывают на активное участие молодежи в формировании предложения на рынке труда.

Наиболее высокие оклады отмечены по следующим позициям: главный специалист в органах управления сельских населённых пунктов — от 1 млн 955 тыс. тенге, специалист по комплаенсу в обрабатывающей промышленности — 1 млн 100 тыс. тенге. При этом заявленные ожидания соискателей по отдельным вакансиям превышали эти значения: претенденты на руководящие должности и специалисты в сфере IT-дизайна указывали уровень желаемого дохода порядка 9 млн тенге, на позицию генерального директора — около 8 млн тенге.

Апрель 2025 года отмечался ростом деловой и экономической активности, усилением интереса к вакансиям среднего квалификационного уровня, а также сохранением стабильной возрастной и гендерной структуры на рынке труда. Разнообразие зарплатных ожиданий и предложений продолжает отражать особенности отраслей и профессиональных направлений.

#Минтруда #рынок труда #Енбек

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