На гастроли – в столицу

Казахский Национальный театр оперы и балета имени Абая выступит на легендарной сцене «Астана Опера».

27 и 28 мая 2023 года КазНТОБ, богатый своими традициями и многообразием репертуара, представит столичным зрителям шедевры мировой оперной и балетной классики.

В программу гастролей войдут: самая исполняемая опера в мире «ТРАВИАТА» Джузеппе Верди и вечер одноактных балетов, объединяющий в себе жемчужины мировой хореографии - балеты «КАРМЕН-СЮИТА» Жоржа Бизе – Родиона Щедрина и «ШЕХЕРЕЗАДА» на музыку Николая Римского-Корсакова. Главные партии исполнят ведущие солисты оперы и балета, лауреаты престижных международных конкурсов.

Гастроли театра пройдут при поддержке Министерства культуры и спорта Республики Казахстан.