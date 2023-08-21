На Гавайях более тысячи человек считаются пропавшими без вести после пожаров

Более 1 тыс. человек на гавайском острове Мауи числятся пропавшими без вести после пожаров, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия .

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Поисковые работы продолжаются, 20 августа сообщил губернатор штата Гавайи Джош Грин в эфире телеканала CBS.

«Потребуется еще несколько недель. 85% [пострадавших] территорий были осмотрены. Теперь мы обследуем большие здания, что требует расчистки этажей и конструкций. На эти оставшиеся 15% могут уйти недели», — отметил он.

Как указал Грин, на острове исторически сложилось так, что сирены включали только при приближении цунами, для пожаров же их не использовали. Впрочем, добавил он, такое оправдание не является приемлемым в сложившейся ситуации.

Пожар на острове Мауи начался 9 августа из-за жаркой погоды, которая усугубилась сильным ветром. В результате огонь стремительно распространился. На следующий день на острове объявили эвакуацию. Сообщалось, что почти полностью уничтожен популярный туристический город Лахайна. Число погибших в результате лесных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 110 человек.