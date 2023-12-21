На главу финансового отдела актюбинской организации повесили крупный кредит мошенники

В Актюбинской области за сутки зарегистрировали 10 фактов мошенничества, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram ДП региона

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Несмотря на неоднократные предупреждения, актюбинцы продолжают попадаться в сети мошенников.

К примеру, неизвестный в Instagram под предлогом удвоения денег за счет инвестирования на платформе «Бинанс», связавшись через платформу Discord, завладел более 5,8 млн тенге 41-летней актюбинки.

В полиции констатировали, что жертвами аферистов становятся и работники финансовой сферы, которые как никто должны знать о мошеннических уловках.

48-летней начальнице финансового отдела одной из организаций через мессенджер WhatsApp позвонил псевдосотрудник службы безопасности банка. На этот раз распространенная мошенническая схема оставила доверчивого финансиста с оформленным на ее имя кредитом в 2,8 млн тенге.