Фото иллюстративное: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Началось все с того, что на качество детской площадки в своем дворе пожаловались в Сети жильцы дома №60А микрорайона «Каратал».

«Детская площадка за бюджетный счет, - написали люди в Сети. - А выглядит так, как будто ее сделали на сдачу. То качели рвутся через неделю, то карусель не крутится, а где-то их и вовсе забыли установить. Подрядчики, как обычно, «что-то не успели», но работу у них принимают. И всё – галочка стоит».

На жалобы жителей ответили в горакимате. Там сообщили, что в 2023 году подрядной организацией ТОО «MN Stroy» проведены работы по текущему ремонту данного двора. В связи с ненадлежащим исполнением обязательств, подрядчика через суд обязали завершить работу и оплатить неустойку в доход государства. В конце апреля этого года был подан повторный иск в суд, чтобы потребовать от ТОО завершения работ в рамках гарантийного срока по договору.

Тем временем о своих проблемах с площадками для детей заявляют и жители других домов:

«Новостройка по Абылайхана 271А – наш двор тоже бы показать», «Во втором микрорайоне дом 9 уже 2 года достроить не могут. Как попало начали и бросили», «В шестом микрорайоне у нас на 7 домов одна маленькая площадка, вечером здесь мини-Индия», «А у нас и такой нет, уже 5 лет ждем. То смета не ушла, то, наоборот, ушла, а куда – непонятно».

Многие жители пишут в соцсетях о том, что у них во дворах нет соответствующей инфраструктуры для детей, поэтому приходится либо ходить в другие дворы, либо наблюдать печальную картину - отсутствие качелей, песочниц, детских площадок.