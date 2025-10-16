На какие комуслуги ввели мораторий на повышение цен
По поручению Главы государства Правительством разработан комплекс мер, направленных на повышение качества жизни населения, оздоровление экономики
На какие комуслуги ввели мораторий на повышение цен, рассказал вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Кабмин
«В первую очередь будет затронут вопрос сдерживания роста тарифов для населения до конца первого квартала 2026 года. Речь идет о коммунальных услугах, таких как: электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, канализация и газоснабжение. Это жизненно важные сферы. При этом мы обеспечим должное качество данных услуг, исполнение всех инвестиционных мероприятий и стабильную бесперебойную работу инфраструктуры ЖКХ», — сказал вице-министр национальной экономики Асан Дарбаев.