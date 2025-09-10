Масштабный проект будет реализован до 2028 года

На Карагандинской ТЭЦ-3 состоялась торжественная церемония закладки капсулы времени, ознаменовавшая начало строительства нового энергоблока станции, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Минэнерго

Масштабный проект будет реализован до 2028 года. В рамках проекта предусмотрено строительство котлоагрегата №9 мощностью 650 тонн пара в час и турбоагрегата №7. Ввод нового энергоблока обеспечит дополнительную выработку 140 МВт электроэнергии и 180 Гкал/ч тепла, что позволит покрыть растущие потребности региона.

Новый энергоблок ТЭЦ-3 обеспечит теплом свыше 400 жилых домов и социальных объектов.

Инициатива реализуется ТОО «Караганда Энергоцентр», входящим в Группу компаний «Казахстанские коммунальные системы» при финансировании Евразийского банка развития. Ключевым этапом стало подписание инвестиционного соглашения между ТОО «Караганда Энергоцентр» и Министерством энергетики РК, что придало проекту статус национально значимого.

Проект полностью соответствует требованиям Экологического кодекса РК и реализуется с применением современных и экологичных технологий.