Председатель Центральной избирательной комиссии Республики Армения Ваагн Овакимян, прибывший в Казахстан в составе международной миссии, поделился своими впечатлениями о республиканском референдуме, передает корреспондент Kazpravda.kz
«Главное для нас — увидеть, как организованы выборы и референдумы в других странах. Мы изучаем опыт друг друга, чтобы понять, какие практики можно перенять. Это дружеский обмен опытом», – подчеркнул он.
Особое внимание наблюдателя привлекла организация избирательных участков.
«На всех участках, где я побывал, соблюдены все символы - флаги, гербы, уголки для граждан. В Армении такие уголки есть в школах, и здесь я увидел, как можно организовать всё ещё более системно. Это очень интересно и полезно для дальнейшей работы у нас», – отметил он.
Ваагн Овакимян также отметил спокойную и упорядоченную атмосферу голосования.
«Процесс проходит плавно, граждане голосуют свободно и уверенно. Всё организовано так, чтобы каждый мог принять участие легко и удобно. Наблюдение за этим процессом - это возможность учиться и обмениваться опытом. Для нас это важный пример того, как можно проводить референдумы с высоким уровнем организации и уважением к гражданам. Желаю Казахстану мира, единства и стабильного развития», – заключил он.