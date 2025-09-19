Самолет, летевший из Парижа на Корсику, был вынужден сделать несколько кругов над аэропортом из-за того, что авиадиспетчер уснул, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Самолету, полному туристов, пришлось кружить над аэропортом из-за того, что диспетчер уснул», — говорится в материале газеты Daily Mail.

По информации издания, воздушному судну пришлось летать над Средиземным морем в течение 18 минут. Пилот начал разрабатывать план приземления в другом аэропорту, когда сотрудники полиции поднялись на вышку и разбудили диспетчера.

Отмечается, что после того, как диспетчера разбудили, «самолет благополучно приземлился».

