На Корсике самолет не мог сесть из-за уснувшего диспетчера

Происшествия,Европа
117
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Самолет, летевший из Парижа на Корсику, был вынужден сделать несколько кругов над аэропортом из-за того, что авиадиспетчер уснул, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

«Самолету, полному туристов, пришлось кружить над аэропортом из-за того, что диспетчер уснул», — говорится в материале газеты Daily Mail.

По информации издания, воздушному судну пришлось летать над Средиземным морем в течение 18 минут. Пилот начал разрабатывать план приземления в другом аэропорту, когда сотрудники полиции поднялись на вышку и разбудили диспетчера.

Отмечается, что после того, как диспетчера разбудили, «самолет благополучно приземлился».

Ранее стало известно, что Китай запустит самый длинный авиарейс в мире. 

#самолет #диспетчер #Корсика

Популярное

Все
2025 по Фаренгейту
Торгай возродит дорога
«Я Отечеству дал обещанье, я стране обещал наступать...»
Водные ресурсы на цифровой платформе
Казахстан развивает сотрудничество с ИСЕСКО
Мир – главное богатство, универсальная ценность и общая ответственность
Дефицит врачей на селе – проблема решаемая
ИИ – наш партнер, а не замена учителю
Токаев подписал указ о создании Министерства искусственного интеллекта
Программа «Адал азамат» показала свою эффективность
Преемственность поколений
Цифровизация улучшает экономику нефтепереработки
Его сердце принадлежало родной земле
Книжное богатство пополняет фонды
Говорят участники съезда
«В одном мгновенье видеть вечность...»
Плывет над городом колокольный звон
Надо брать пример
Указ Президента Республики Казахстан
Казахстан и Туркменистан договорились о защите и поощрении инвестиций
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
На востоке страны набирает обороты цифровое решение в сфере туризма
Аида Балаева выступила в поддержку сохранения независимости и чистоты культурного пространства
Обсужден проект строительства ТЭЦ
День кино отмечают в Казахстане
Инфляция в пределах 10-11%: тарифы на комуслуги останутся стабильными
Сентябрь – время основных уборочных работ в зерносеющих регионах республики
Международный театральный фестиваль проходит в Жезказгане
Педагогов обучили работе по программе «Адал азамат»
Чтобы скорая помощь приехала быстро
Мир и будущее – через право
Глава государства принял генпрокурора Берика Асылова
10 человек погибли в ДТП на трассе в Мангистауской области
Низкая отдача от бюджетных средств признана системной проблемой
Новый ресурсный центр для особенных детей
Диалог через искусство
Стройматериалы по евростандарту
Гвардейцы поздравили жителей Кокшетау с Днем Конституции
Военнослужащие Нацгвардии провели акцию «Дорога в школу»
Жители Шымкента не спешат платить
Проезд сделали бесплатным
Аким Мангистау ознакомился с ходом строительства социальных объектов
Бектенов поручил внести предложения по наказанию виновных в срыве дорожных проектов
35 школ Атырауской области остались без директоров
В Сарани строят завод по сборке грузовиков
Новую школу построят в Атырау
Aitu: в чем отличие казахстанского мессенджера от WhatsApp и Telegram
Ставки по вкладам физлиц в тенге обновили рекорд XXI века
Прокуратура на защите конституционных ценностей государства
В ЗКО готовят выпуск продукции из сайги
Отслужил и получил грант: солдат из Нацгвардии стал студентом
В Семее студента приговорили к пожизненному сроку
Ремонт пяти мостов начали на популярном туристическом маршруте в ВКО
«Школу будущего» показали в Жамбылской области
Больше 20 предприятий Алматы признаны победителями регионального этапа конкурса «Лучший товар Казахстана»
Как отпразднуют День шахтёра в Карагандинской области
Президент отреагировал на жалобы граждан по поводу самокатов

Читайте также

Спасатели помогли туристам из Чехии при спуске с подножия Б…
Соседи предотвратили похищение девушки возле жилого дома в …
Алматинцы массово жалуются на запах гари
Миллиардные убытки понесла Европа из-за жары

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]