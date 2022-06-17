На критическое состояние реки Жайык указал Токаев

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на 25-ом Петербургском Международном экономическом форуме призвал государства региона сообща решать вопросы экологии, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Глава государства сообщил, что Казахстан планирует последовательно расширять возможности для роста «зеленых» инвестиций и реализации соответствующих проектов.

«Экологические проблемы имеют глобальный характер и затронули практически все страны мира, в том числе и Казахстан. Так, в прошлом году из-за небольшого количества осадков и мелководья на реках многие наши фермеры серьезно пострадали от засухи. В критическом состоянии находится трансграничная река Урал (Жайык). Считаю, что подобные долгосрочные вызовы устойчивому развитию наших государств следует решать сообща», – подчеркнул Президент.

Указал он и на важность серьезно рассмотреть перспективы внедрения принципов «экономики замкнутого цикла» – циркулярная экономика.

«Мы работаем над уменьшением энергоемкости ВВП, расширением сектора возобновляемой энергетики и снижением транзитных потерь в данной отрасли», – резюмировал Касым-Жомарт Токаев.