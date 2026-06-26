На Кубке мира по гребле

Спорт
Абзал Камбар

Казахстанские спорт­сменки успешно выступили на этапе Кубка мира по академической греб­ле, который проходит в Люцерне (Швейцария).

Екатерина Носкова и Мария Чернец стали бронзовыми призерами в соревнованиях женских двоек парных легкого веса. Золотые медали завоевала сборная Японии, а серебро досталось представительницам Перу.

#Спорт #Кубок мира #гребля

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