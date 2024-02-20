В ходе VI Международного Форума этноспорта, организованного Всемирной конфедерацией этноспорта (WEC) в Анталье (Турция), президент Ассоциации национальных видов спорта РК Исламбек Салжанов выступил с рядом предложений по систематизации подходов развития этнического спорта в соответствии с меж­дународными стандартами.

– Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание системному развитию национального спорта в Казахстане. Ежегодно растет количество казахстанцев, вовлеченных в национальный спорт. Сегодня половина респуб­ликанских федераций, входящих в Ассоциацию, получили статус международных либо вошли в состав уже существующих международных организаций. В их чис­ле федерации аударыспақ, көкпар, құсбегілік, жамбы ату, тоғызқұмалақ. Это свидетельствует о том, что национальные виды спорта выходят на новый уровень и становятся все более популярными, – отметил Исламбек Салжанов.

Нашей Ассоциацией нацио­нальных видов спорта был предложен ряд мер по систематизации существующих регламентов и процедур. Среди них – унификация основной спортивной программы Всемирных игр кочевников, составление единого календарного плана международных соревнований, организация специальных курсов для повышения качества судейства на предстоящих Пятых Всемирных играх кочевников совместно с Всемирной конфедерацией этноспорта.

Президент WEC Неджметтин Билал Эрдоган вручил сертификат об официальном членстве президенту Ассоциации национальных видов спорта РК и пожелал удачи в проведении предстоящих Игр кочевников в Астане, которые, несоменно, дадут импульс дальнейшей консолидации и развитию этноспорта на глобальном уровне.

В ходе форума также был подписан меморандум о взаимопонимании между Всемирной конфедерацией этноспорта и национальными ассоциациями. Цель документа – разработка единых правил, которые будут служить эталоном при проведении международных соревнований. Также состоялось вручение международной премии в области традиционного спорта. Среди казахстанцев были отмечены профессор кафедры физического воспитания и спорта КазНУ им. аль-Фараби Елемес Алимханов и спортсменка по қазақша күрес Зарина Сарипова.