На побережье Алаколя запустили инклюзивный IT-проект

В регионе стартовал проект, направленный на обучение людей с ограниченными возможностями цифровым и предпринимательским навыкам. Образовательные интенсивы проходят в формате совмещения учебы и отдыха на побережье озера Алаколь.

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Проект под названием «Проведение комп­лексных мероприятий по информационно-коммуникативным технологиям по повышению уровня образования инвалидов» развернут на базе адаптированного центра отдыха «Алаколь Асар». Главная особенность локации – полностью безбарьерная среда и доступная инфраструктура, обеспечивающая равные возможности для всех участников.

– Формат, объединяющий обучение и отдых в инклюзивной среде, доказал свою эффективность. Он не только помогает лучше усваивать новые знания, но и способствует раскрытию потенциала участников через свободное общение и обмен опытом, – отмечает директор реаби­литационного центра «Асар» Ельдос Баялышбаев.

Программа обучения рассчитана на пять тематических потоков, каждый из которых не менее 20 академических часов. В общей сложности курс пройдут сто человек. Занятия проводятся на казахском и русском языках, а также сопровождаются сурдопереводом. По окончании каждого курса участников ждет обязательное тестирование.

Организаторы подготовили актуальную программу, ориентированную на современный рынок труда и психологическую поддержку. Это, к примеру, курсы «Мобилография, фото- и видеомонтаж», «Нейросети с нуля и основы работы с искусственным интеллектом», «Фриланс и предпринимательство».

К работе с участниками проекта привлечены квалифицированные тренеры и эксперты, имеющие большой опыт взаимодействия с людьми с инвалидностью. По словам организаторов, их главная цель – повысить цифровую грамотность и конкурентоспособность этой категории граждан, чтобы в дальнейшем они могли успешно трудо­устроиться или открыть собственное дело на фрилансе.