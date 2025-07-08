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Также в Польше началось наводнение, которое привело к разрушению зданий и обвалу деревьев, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Известия

«Во многих районах Польши было много разрушений. <...> В районах Бохня и Бжеско из-за шторма были повалены деревья, произошло локальное наводнение. Также повреждены крыши некоторых зданий», — сказано в сообщении портала Gazeta.pl.

Сообщается, что жители Подкарпатского воеводства остались без электричества.

«Пожарным пришлось убирать сломанные ветки и деревья с дорог, тротуаров, домов и линий электропередачи», — информирует портал.

Ранее в этот же день в результате наводнения в штате Техас, США, число погибших увеличилось до 104 человек. В округе Керр власти сообщили о 84 погибших — 56 взрослых и 28 детях.