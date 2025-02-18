На пороге перемен: наука и высокие технологии

В ходе встречи Хань Чуньлинь ознакомился с работой Казахстанско-китайского центра трансфера науки и технологий, который был открыт совместно с Китайской академией наук, Чжэцзянским технологическим университетом и ведущими высокотехнологичес­кими компаниями КНР. Стороны обсудили проект создания совместной международной лаборатории пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, которая будет открыта в рамках меморандума, подписанного с Чжэцзянским технологическим университетом.

Было также отмечено, что сегодня актуальными являются вопросы мониторинга и управления водными ресурсами с использованием технологий ИИ и геоинформационных систем; развития систем раннего предупреждения стихийных бедствий; внедрения технологий умного сельского хозяйства. Хань Чуньлинь ознакомился с работой Казахстанско-китайской меж­дународной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах, созданной совместно с Китайским аграрным университетом и DayuIrrigationGroup, а также Центром умного сельского хозяйства, открытым совместно с Ланьчжоуским университетом.

В целом за последние два года казахстанские ученые создали ряд центров и лабораторий в сотрудничестве с более чем сорока китайскими партнерами. Одним из них является Казахстанско-китайский научно-исследовательский и учебный центр по управлению сельскохозяйственными дронами, созданный совместно с Китайским аграрным университетом и компанией Eavision.

– Очевидно, что эти инициативы позволят в будущем развивать аграрный сектор двух стран, рацио­нально управлять водными ресурсами и проводить совместные научные исследования, осуществлять трансфер новых технологий, готовить конкурентоспособные кад­ры, – сказал Ахылбек Куришбаев.

Посол КНР в РК Хань Чуньлинь отметил положительную динамику расширения сотрудничества между Китаем и Казахстаном, углубления связей между научными и образовательными центрами и компаниями двух стран, развития сельского и водного хозяйства за счет внедрения в Казахстане китайских технологий, получения экологически чистой продукции, развития инновационной инфраструктуры. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос открытия Международного инс­титута по подготовке кадров в области пространственно-временного искусственного интеллекта при Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

На встрече присутствовали генеральный консул КНР в Алма­ты Цзян Вэй, консул по науке и образованию Чжан Вэй, ответственные сотрудники посольства, руководители научно-исследовательских центров, ученые, проинформировала пресс-служба Академии наук.