На пороге перемен: наука и высокие технологии

Статьи
3
Руслан Исаков

Президент Национальной академии наук при Президенте РК Ахылбек Куришбаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Китайской Народной Республики в Казахстане Хань Чуньлинем.

фото предоставлено НАН РК

В ходе встречи Хань Чуньлинь ознакомился с работой Казахстанско-китайского центра трансфера науки и технологий, который был открыт совместно с Китайской академией наук, Чжэцзянским технологическим университетом и ведущими высокотехнологичес­кими компаниями КНР. Стороны обсудили проект создания совместной международной лаборатории пространственно-временного искусственного интеллекта и устойчивого развития, которая будет открыта в рамках меморандума, подписанного с Чжэцзянским технологическим университетом.

Было также отмечено, что сегодня актуальными являются вопросы мониторинга и управления водными ресурсами с использованием технологий ИИ и геоинформационных систем; развития систем раннего предупреждения стихийных бедствий; внедрения технологий умного сельского хозяйства. Хань Чуньлинь ознакомился с работой Казахстанско-китайской меж­дународной лаборатории по высокоэффективному водопользованию в засушливых районах, созданной совместно с Китайским аграрным университетом и DayuIrrigationGroup, а также Центром умного сельского хозяйства, открытым совместно с Ланьчжоуским университетом.

В целом за последние два года казахстанские ученые создали ряд центров и лабораторий в сотрудничестве с более чем сорока китайскими партнерами. Одним из них является Казахстанско-китайский научно-исследовательский и учебный центр по управлению сельскохозяйственными дронами, созданный совместно с Китайским аграрным университетом и компанией Eavision.

– Очевидно, что эти инициативы позволят в будущем развивать аграрный сектор двух стран, рацио­нально управлять водными ресурсами и проводить совместные научные исследования, осуществлять трансфер новых технологий, готовить конкурентоспособные кад­ры, – сказал Ахылбек Куришбаев.

Посол КНР в РК Хань Чуньлинь отметил положительную динамику расширения сотрудничества между Китаем и Казахстаном, углубления связей между научными и образовательными центрами и компаниями двух стран, развития сельского и водного хозяйства за счет внедрения в Казахстане китайских технологий, получения экологически чистой продукции, развития инновационной инфраструктуры. Кроме того, в ходе встречи обсуждался вопрос открытия Международного инс­титута по подготовке кадров в области пространственно-временного искусственного интеллекта при Казахском национальном аграрном исследовательском университете.

На встрече присутствовали генеральный консул КНР в Алма­ты Цзян Вэй, консул по науке и образованию Чжан Вэй, ответственные сотрудники посольства, руководители научно-исследовательских центров, ученые, проинформировала пресс-служба Академии наук.

#КНР #наука #Ахылбек Куришбаев #Хань Чуньлинь

Популярное

Все
Бюджетный кодекс: от управления бюджетом к управлению результатами
Инвестиции и технологии
На казахстанском Алтае готовятся к большой воде
Распоряжение Главы государства о назначении Ергарина Д. Т.
​​​​​​​Указ Президента Республики Казахстан О назначении Сактаганова Н. А.
Распоряжение Главы государства о назначении Жамаубаева Е.К.
Распоряжение Главы государства о назначении Адаева Е. Д.
Указ Президента Республики Казахстан Об Уали Б.
Чем заняться на перемене? Плетением!
Мусорные баталии: претензии взаимные
Распоряжение Главы государства о назначении Желдибай Р. С.
Эра процветания: как фермер преобразил родное село
Нити судьбы и творчества
В Астане состоялся двухдневный благотворительный заезд Trackman 2025
Гроза ринга
Тросовое ограждение в качестве эксперимента
В Алматы состоялась презентация книги «Сахара сандуғашы»
В Жанакорганском районе открылся центр «Руханият»
Акция «Подари книгу» прошла в столице
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных прав
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Косшы станет городом школ, садов и дворцов
Хорошее дело браком не назовут?
Телефонные мошенники дислоцировались в регионах
Путешествовать поездами становится комфортнее
Новый препарат для диагностики рака предстательной железы создали в Казахстане
Бектенов поручил принимать жесткие меры за нецелевую реализацию ГСМ
Гордиться своей малой и большой родиной
Электоральная конкуренция по-казахстански
В Приаралье усилены меры безопасности
Команда BCC Invest готова быть ключевым партнером на рынке ценных бумаг
Четыре тысячи деревьев посадили активисты «Жастар рухы»
Водохранилища и реки находятся под контролем
Друзья зовут ее Айшой
Президент вручил силовикам награды
Мангистау составит конкуренцию мировым курортам
Инвестируют в сгущенку и колбасы
Проект Налогового кодекса будет внесен в Мажилис до 20 февраля
Кызылорда – наша гордость, слава, история
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Горжусь тем, что говорю по-казахски
Буренки нынче довольны
В столичных торговых сетях сняли ограничения по реализации картофеля
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Институциональное становление Академии наук завершено
Арабская компания запускает новый проект в Казахстане
Почти 30 млн тенге похитили чиновники из сферы образования в Туркестанской области
Парикмахерские услуги подорожали в Казахстане
Как в гимназии № 27 Алматы воспитывают всесторонне развитых личностей
Общественный туалет с уникальным дизайном построили в Шымкенте
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве

Читайте также

Как увидеть то, что говорит собеседник
Астана переходит в «умный» режим
В колледжах Приаралья прошли мероприятия, посвященные памят…
В Qazpatent молодежи рассказывают о защите интеллектуальных…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]