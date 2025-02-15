На повестке –поправки в сфере здравоохранения

На обсуждение депутатов вносятся законопроекты о ратификации Соглашения с Республикой Кипр о передаче осужденных лиц, а также изменения в Соглашение о Евразийской группе по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма и Положение о порядке формирования и исполнения бюджета организации.

Во втором чтении мажилисмены рассмотрят законодательные поправки по вопросам исключения излишней (чрезмерной) законодательной регламентации норм в области здравоохранения. В ходе работы депутатами существенно доработаны отдельные нормы законопроекта. В частности, предложено обеспечить лиц с нарушением слуха и не имеющих инвалидность слухопротезной помощью за счет местных бюджетов, а также включить скрининговые исследования на раннее выявление онкологических заболеваний в перечень услуг, оказываемых в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

Наряду с ними вносятся поправки, направленные на запрет участия в азартных играх лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы или лишению свободы условно. Предусмотрены также нормы, регулирующие размещение рекламы букмекерских контор и тотализаторов.

В проект повестки включены также поступившие в Мажилис новые законо­проекты и поправки Сената в Бюджетный кодекс.