На правах рекламы

Общество
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Юлия Полонская

2 марта вступят в силу Правила маркировки онлайн-рекламы. Соответствующий приказ подписала министр культуры и информации Аида Балаева.

фото из архива "КП"

В 2023 году в силу вступил Закон «Об онлайн-платформах и онлайн-рекламе», который призван сформировать в Казах­стане безопасное интернет-пространство. Одним из ключевых правовых механизмов, прописанных в законе, являются как раз обязательства по маркировке онлайн-рекламы. Теперь правила будут регулировать производимую, размещаемую либо просто хранимую пользователями и собственниками онлайн-платформ рекламу в виде таргетированных сообщений или спонсорского контента, предназначенного для неопределенного круга лиц.

Таким образом, маркировке подлежит онлайн-реклама, размещаемая инфлюенсерами (или блогерами) на коммерческой или договорной основе, в том числе ссылки на товары, работы или услуги с акциями или со сниженной ценой, а также ссылки на интернет-ресурсы, аккаунты рекламодателя или рекламораспространителя.

Как указано в правилах, маркировка осуществляется в текс­товом формате с возможностью ее идентификации и должна быть размещена перед началом рекламного контента, если он имеет форму видеоролика. Маркировать социальную рек­ламу (направленную на достижение благотворительных и иных общественно полезных целей некоммерческого характера) и рекламу, размещенную на сервисе обмена мгновенными сообщениями (мессенджеры типа WhatsApp), не нужно.

– Во многих странах уже работает законодательство, которое регулирует онлайн-рекламу, – комментирует соучредитель и юрист ОФ «Правовой медиа-центр» Гульмира Биржанова. – Принятие данного закона в Казахстане было лишь вопросом времени. Это правильно, когда люди, которые получают доход от рекламы, оплачивают налоги. Так происходит в цивилизованном обществе. Налоги с доходов от рекламы платят средства массовой информации, законодательно должна регулироваться и блогерская реклама. Теперь дело за правоприменительной практикой. Как все будет обстоять на деле с регулированием этой сферы, покажет только время.

Вторая часть закона, посвященная регулированию деятельности онлайн-платформ, поможет защитить пользователей соцсетей от дезинформации и распространения ложных сведений. И если правила о маркировке рекламы только вступят в силу, то положения в Административном кодексе, налагающие ответственность за неверность изложенных данных, уже имеют правоприменительную практику. Эти законодательные нормы должны составить надежный заслон распространению рекламы запрещенных материалов и мошеннических схем, а также простому «инфоцыганству», как называют в народе информационные продукты, практическая ценность которых подвергается большому сомнению, но вот спрос на них растет благодаря широкой рекламе со стороны блогеров.

Кроме того, законом предусмотрена обязательная интеграция государственного языка в интерфейсы онлайн-платформ.

#закон #онлайн-реклама #онлайн-платформа #Правила маркировки

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