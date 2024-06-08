На премьер-министра Дании напали в Копенгагене

Неизвестный мужчина ударил Метте Фредериксен на площади в старом городе. Его удалось задержать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Дойче Велле

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В Копенгагене произошло нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Как сообщает местное издание Ekstra Bladet со ссылкой на ее канцелярию, в пятницу, 7 июня, неизвестный мужчина ударил ее в центре датской столицы.

В пресс-релизе говорится, что сама премьер-министр потрясена инцидентом, а злоумышленник задержан.

Ekstra Bladet со ссылкой на источники пишет, что с Фредериксен все в порядке, но она «очень потрясена» произошедшим.