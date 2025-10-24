35 лет назад Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, основанную на создании достойных и равных условий жизни для всех граждан, консолидации и укреплении дружбы народов, положениях и принципах Всеобщей декларации прав человека, а также решимости создания гуманного демократического правового государства. Воплощение в жизнь этих идей было невозможным без изменения парадигмы в тео­ретической и практической дея­тельности органов юстиции, трансформации и преобразования право­охранительных, судебных и иных правозащитных органов, развития гражданского общества и правовой культуры.

Материальной составляющей в деятельности органов юстиции стала государственная политика деполитизации и деидеологизации понятия «преступление», которое было переориентировано на признание первичности и неотъемлемости естественных прав и свобод человека как высшей социальной ценности. Вместе с этим была изменена и система наказаний в сторону применения санкций имущественного характера, а также внедрены новые виды наказаний, не связанные с лишением свободы. Существенным образом было ограничено число преступлений, за совершение которых предусматривалась смертная казнь, имплементированы новые основания освобож­дения от наказания.

Подобный эволюционный виток в развитии принципа гуманности в уголовно-правовых отношениях стал основным вектором в переориентации практической деятельности органов юстиции, что привело к изменению их организационных диспозиций и правовых полномочий.

В числе прочего был внедрен институт Конституционного суда, осуществляющий защиту Конституции и тем самым обеспечивающий ее верховенство. Он наделялся широкими полномочиями. Однако с принятием новой Конституции 1995 года, ставшей основой для формирования суперпрезидентской формы правления, Конституционный суд был упразднен и преобразован в Конституционный совет.

Вместе с тем положительным фактором стали реформы в области развития органов прокуратуры, деятельность которой была нацелена исключительно на правозащитную функцию посредством осуществления высшего надзора за законностью. В этом контексте на конституционном уровне функции дознания и следствия были отделены от органов прокуратуры.

Процессуальная самостоятельность и независимость следователя приобрела свою реальность за счет создания Государственного следственного комитета, устранившего недостатки в организационной диспозиции следователя, сложившиеся за годы развития советского государства. Это позволило отделить функ­цию предварительного следствия от уголовного преследования и дознания и тем самым придать объективный характер результатам расследования, повысить качество следственных действий и внедрить новые эффективные подходы к раскрытию и расследованию преступлений. ГСК в кратчайший период времени смог локализовать и побороть организованную и коррупционную преступность, занимавшую особое место в тот исторический период становления государства.

В реформировании органов юстиции ключевую позицию занимала адвокатура, полномочия и возможности которой значительным образом были расширены и обеспечены независимостью от органов исполнительной власти и самостоятельностью в своей профессиональной деятельности.

Однако абсолютизация суперпрезидентской формы правления привела к абсурдной ситуации в функционировании правозащитных механизмов. Созданный административный барьер теоретически минимизировал, а фактически исключал для обыч­ных граждан доступность конституционного производства. Вопреки Конституции члены Конституционного совета «закаменели» в своих креслах. Аналогичная ситуация имела место и в других правозащитных органах, что закономерно отражалось на функционировании органов юстиции.

В частности, результаты реформы органов прокуратуры 2017 года, нарушившие механизм реализации основной правозащитной функции прокуратуры на практике, привели к абсурдной ситуации, когда разрешение жалоб на действие органов исполнительной власти стало делом рук тех, на кого эти жалобы поступали. В результате простые граждане и бизнес остались не защищенными от нарушения принципа законности. Впервые в истории представители предпринимательского сообщества потребовали восстановить механизм реализации конституционных полномочий органов прокуратуры, позволяющий защитить их от произвольного применения юридических норм, а также от необоснованного начала уголовного преследования.

Накопившиеся проблемы незамедлительным образом были устранены в процессе становления Нового Казахстана. Проведена конституционная реформа, в ходе которой особое внимание уделено устранению причин и условий абсолютизации суперпрезидентской формы правления. Касым-Жомарт Токаев сфокусировался на дальнейшем развитии правозащитных институтов и создании механизмов, позволяющих реальным образом реализовать возложенные на них полномочия.

Триумфальным в этом отношении стало возвращение института Конституционного суда, открывшего двери для защиты конституционных прав и свобод обычным гражданам. Восстановился и усилился правозащитный механизм деятельности органов прокуратуры, который приобрел конституционный статус, позволяющий защитить от субъективного пересмотра их положения в дальнейшем.

Институт уполномоченного по правам человека, носивший ранее формальный характер, также приобрел конституционный статус. Реализация принципа состязательности и равноправия сторон позволила максимально устранить асимметрию в процессуальном положении адвоката. В 2022 году на конституционном уровне был установлен запрет на применение смертной казни.

С целью реализации правозащитных функций органов юстиции и укоренения превентивного механизма правонарушений, замещающего карательную политику, принята концепция по продвижению в обществе идеологии «Закон и Порядок», исключающей формальные подходы к подчинению нормативным актам и предполагающей соб­людение правовых норм через призму уважения прав человека, справедливости и соответствия этих предписаний интересам общества.

Новая реформа органов юстиции закономерным образом отразилась на изменении парадигмы и в деятельности полиции, ставшей единым организмом с местным населением по обеспечению правопорядка. Положительным примером в росте правовой культуры через указанную призму можно считать отказ от потребления спиртных напитков в 370 населенных пунк­тах страны.

Следует отметить положительные результаты правоохранительных органов в противодействии интернет-мошенничеству путем тесного взаимодействия с операторами сотовой связи. В результате совместной работы по защите интересов граждан было заблокировано свыше 67 млн звонков.

В сфере борьбы с наркоманией и наркобизнесом разработан комплексный план, реализация которого будет осуществлена в период с 2026 по 2028 год. В целях профилактики семейно-бытового насилия в территориальных подразделениях органов внутренних дел создано специа­лизированное подразделение. Дальнейшее развитие превентивного механизма в деятельности органов юстиции заложено в новом консолидированном проекте закона в сфере профилактики правонарушений, позволяющем повысить правовую культуру и сформировать модель законопослушного поведения, в том числе путем личного участия граждан в сфере профилактики правонарушений.

Таким образом, за период независимости нашего государства развитие деятельности органов юстиции с изменением карательной парадигмы на охранительную сопровождали как успехи, так и ошибки, служившие импульсом для дальнейшего совершенствования механизма реализации естественных прав и свобод человека.