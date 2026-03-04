Так, сенаторы Жанна Асанова и Марат Кожаев провели встречи со спортс­менами и тренерским составом физкультурно-оздоровительного комплекса Qulager, а также с трудовым коллективом ТОО «BRB APK» в Алматы.

В ходе встреч сенаторы подробно остановились на ключевых положениях предстоящего республиканского референдума и концептуальных изменениях, предлагаемых в проекте нового Основного закона. Было подчеркнуто, что новая Конституция является логическим продолжением системных политических и социально-экономических реформ, происходящих в стране.

По словам Жанны Асановой, все предлагаемые изменения направлены на укрепление правовых гарантий и формирование более устойчивой модели государственного управления.

– Проект новой Конституции усиливает принципы верховенства закона и справедливости. Расширяются гарантии защиты прав и свобод граждан, усиливается ответственность государственных институтов перед обществом. Это важный шаг к формированию более открытой и сбалансированной системы власти, где ключевым приоритетом остается человек, – подчеркнула сенатор.

Марат Кожаев в свою очередь акцентировал внимание на значении участия граждан в общенациональном голосовании как проявлении зрелой гражданской позиции.

– Референдум – это возможность для каждого гражданина непосредственно участвовать в определении будущего своей страны, – отметил сенатор.

В Астане состоялся диалог сенатора Бибигуль Жексенбай с молодежью и представителями НПО. Сенатор отметила, что предлагаемые изменения нап­равлены на совершенствование системы государственного управления, укрепление верховенства закона и усиление гарантий прав и безопасности граждан.

Особое внимание уделено роли молодежи в реализации конституционных преобразований, формированию активной гражданской позиции и участию молодых людей в общественно-политической жизни страны. Также были рассмотрены перспективы развития науки и образования, вклад университетского сообщества в социально-экономическое развитие Казахстана.

Кроме того, сенатор приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню НПО, где отметила значимость гражданского сектора в формировании Справедливого Казахстана. В своем выступ­лении она подчеркнула, что неправительственные организации являются полноценными участниками государственного развития и важным элементом системы общественного контроля.

Сенатор обозначила достижения пос­ледних лет, включая принятие Концепции развития гражданского общества до 2030 года, Закона «Об общественном контроле», внедрение института онлайн-петиций и обновление норм о мирных собраниях, волонтерстве, благотворительности и государственном социальном заказе. Подчеркнуто, что проект новой Конституции ориентирован на человекоцентричность, усиливает защиту прав граждан в цифровой среде и закрепляет партнерскую модель взаимодействия государства и общества.

В Семее сенаторы Айнур Аргынбекова и Кайрат Тастекеев встретились с коллективом Областного дворца творчества детей и молодежи, представителями педагогического сообщества, сотрудниками «Отбасы банка», а также с коллективом городского диагностического центра. В центре обсуждения – ключевые положения проекта новой Конституции и значение предстоящих преобразований для дальнейшего развития страны.

Участники рассмотрели вопросы демократизации политической системы, усиления роли Парламента, расширения участия граждан в принятии решений и укрепления механизмов общественного контроля. Также были затронуты социальные гарантии и ответственность государства перед гражданами.

Отдельно обсуждены аспекты, касающиеся деятельности образовательных, финансовых и медицинских организаций, а также влияние предлагаемых норм на социальную сферу.

С аграриями Актюбинской области в эти дни встречался сенатор Амангельды Нугманов. Депутат подробно разъяснил ключевые положения проекта новой Конс­титуции. Особое внимание было уделено нормам, направленным на усиление социальной защиты граждан, поддержку агропромышленного комплекса, развитие сельской инфраструктуры и повышение экономического потенциала регионов.

– Новая Конституция – это стратегический документ, который закладывает основы социальной справедливости, укрепляет гарантии прав граждан и формирует устойчивую правовую базу для развития сельских территорий и аграрного производства, – подчеркнул Амангельды Нугманов.

Депутат Сената Нурлан Бекназаров в рамках рабочей поездки в Шымкент провел ряд встреч с трудовыми коллективами и представителями социальной сферы. Сенатор посетил специальную экономическую зону, где встретился с работниками отечественной инновационной швейной фабрики ТОО «ПК АГФ Групп», а также провел встречу с сотрудниками городской поликлиники № 5 и жителями города.

Нурлан Бекназаров подробно рассказал о ходе подготовки проекта нового Основного закона и отметил, что в документе закреплены фундаментальные принципы государственного строительства и общенациональные ценности, которые могут служить ориентиром для дальнейшего развития Казахстана.

– В проекте новой Конституции закреп­лены основополагающие принципы развития нашей страны и общенациональные ценности, отражающие современные запросы общества. Предлагаемые нововведения полностью отвечают требованиям стратегических тенденций развития общества и государства, – подчеркнул сенатор.

Отдельное внимание в ходе встреч было уделено вопросам социальной направленности государственной политики и защите трудовых прав граждан. По словам парламентария, проект новой Конституции усиливает гарантии социальной защиты и повышает статус человека труда.

В Алматы состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества, посвященная обсуждению проекта новой Конституции. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители отраслевых объединений, а также члены республиканской и городской Общенациональной коалиции.

В ходе диалога депутаты Сената Парламента Марат Кожаев, Жанна Асанова и Нурия Ниязова подробно разъяснили ключевые положения проекта нового Основного закона, уделив особое внимание вопросам защиты частной собственности, свободы предпринимательства, укрепления принципов добросовестной конкуренции и верховенства закона.

– Проект новой Конституции формирует для бизнеса стабильную, справедливую и предсказуемую правовую среду. В документе закреплены гарантии защиты частной собственности и нормы, направленные на недопущение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность, – отметила Нурия Ниязова.

Отдельный акцент был сделан на усилении институциональных механизмов защиты прав предпринимателей и формировании долгосрочных условий для экономического роста.

Мажилисмены также разъясняют ключевые положения документа, механизмы проведения референдума и отвечают на вопросы граждан. Наиболее живые обсуж­дения идут вокруг таких идей и новелл Конституции, как смена парадигмы «не человек для государства, а государство для человека», усиление защиты прав в цифровой среде, развитие образования, науки и инноваций, а также создание новых политических механизмов, в том числе Курултая.

Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопас­ности Айгуль Куспан и депутат Олжас Куспеков посетили в Астане Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта – филиал АО «Қазақстан темір жолы». В беседе с коллективом предприятия обсуждены вопросы безопасности труда и защиты прав работников в контексте конституционных изменений. Особый акцент был сделан на том, что жизнь и достоинство человека провозглашаются высшей ценностью. Депутаты отметили, что для работников железнодорожной отрасли, где труд связан с повышенной ответственностью и рисками, это имеет принципиальное значение. В проекте Конституции закреплены нормы о безопасных условиях труда, справедливой оплате, социальных гарантиях и праве на законное разрешение трудовых споров – положениях, напрямую влияющих на качество жизни граждан.

С жителями Атырау провел ряд встреч депутат Дюсенбай Турганов. Выступая перед коллективом Атырауского нефтеперерабатывающего завода, он отметил, что референдум, назначенный на 15 марта, дает каждому возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее страны. По словам депутата, подготовка новой Конституции сопровождалась широкой общественной дискуссией: предложения поступали через цифровые платформы eGov и eOtinish, а инициативы рассматривались Конституционной комиссией в открытом формате.

– Как подчеркнул Глава государства, реформы в нашей стране еще никогда не обсуждались столь широко и всенародно. Это наглядное воплощение концепции «Слышащее государство». В основе нового документа лежит принцип «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Предлагае­мые изменения являются логическим продолжением политической модернизации последних лет. Главная цель – сделать государственные институты более эффективными, устойчивыми и ответственными перед обществом, – пояснил Дюсенбай Турганов.

В ходе встречи сотрудники предприятия задали вопросы, в том числе по экологической повестке. Депутат разъяснил, что в документе впервые закрепляется формирование экологической культуры как один из принципов государственной политики, а защита окружающей среды выводится в число приоритетов.

Другая встреча состоялась в Атырауском университете им. Халела Досмухамедова, где обучаются более 10 тыс. студентов. Интерес вызвали вопросы создания новой общенациональной диалоговой площадки – Қазақстанның халық кеңесі.

Студенты и преподаватели акцентировали внимание на нормах, касающихся образования и развития человеческого капитала. В проекте закрепляются обязательность и гарантированность среднего образования в государственных учреждениях, приоритет науки и инноваций как стратегических направлений. По мнению участников встречи, это усиливает социальную значимость профессии педагога и создает условия для устойчивого развития молодежи.

Об экологических инициативах и воп­росах рационального использования природных ресурсов речь шла на встрече Дюсенбая Турганова с коллективом «Атырау Су Арнасы». Депутат подчеркнул, что в проекте Конституции закрепляется положение о принадлежности земли, ее недр, водных источников и других природных ресурсов народу, что усиливает ответственность государства за их сохранение. Также говорилось о включении реки Жайык и Миялынского месторождения подземных вод в перечень водных объектов особого государственного значения. Для региона это решение имеет стратегическую важность.

Активную разъяснительную работу вел и депутат Мажилиса Марат Башимов. Совместно с сенатором Геннадием Шиповских он обсудил перспективы реформ с коллективом «КазТрансОйл». Во встрече участвовали сотрудники подразделений из 12 регионов и зарубежных филиалов.

Депутаты представили основные положения проекта новой Конституции и ответили на вопросы работников. Они рассказали, как предлагаемые изменения повлияют на трудовые гарантии, профессиональный рост, внедрение современных технологий и развитие инфраструктуры. Руководство компании отметило, что конституционные изменения усиливают ответственность государства за стратегические отрасли и создают правовую основу для долгосрочного развития неф­тетранспортной системы, внедрения цифровых решений, развития человечес­кого капитала, укрепления социальной защиты работников и обеспечения экологической устойчивости.

Кроме того, депутаты Мажилиса Марат Башимов, Нургуль Тау и Павел Казанцев встретились с коллективом Министерства культуры и информации. В ходе диалога рассмотрены ключевые положения новой Конституции, приоритет прав и свобод человека, укрепление принципов правового государства, разграничение ветвей власти и сохранение светского характера государства.

С активной молодежью из регионов встретились в Астане депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев и Ажар Сагандыкова. Участники интересовались конституционными изменениями, их влиянием на систему государственного управления и механизмами защиты прав граждан. Молодежь выразила заинтересованность в сути реформ, обозначила свое видение будущего страны и готовность участвовать в общественных процессах. Депутаты подчеркнули важность формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения.