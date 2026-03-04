На принципах верховенства закона и справедливости Парламент 4 марта 2026 г. 7:31 11 Ербол Тишкамбаев Продолжаются встречи парламентариев в регионах с населением по предстоящему республиканскому референдуму и обсуждению проекта новой Конституции. фото пресс-службы Мажилиса Парламента РК Так, сенаторы Жанна Асанова и Марат Кожаев провели встречи со спортсменами и тренерским составом физкультурно-оздоровительного комплекса Qulager, а также с трудовым коллективом ТОО «BRB APK» в Алматы. В ходе встреч сенаторы подробно остановились на ключевых положениях предстоящего республиканского референдума и концептуальных изменениях, предлагаемых в проекте нового Основного закона. Было подчеркнуто, что новая Конституция является логическим продолжением системных политических и социально-экономических реформ, происходящих в стране. По словам Жанны Асановой, все предлагаемые изменения направлены на укрепление правовых гарантий и формирование более устойчивой модели государственного управления. – Проект новой Конституции усиливает принципы верховенства закона и справедливости. Расширяются гарантии защиты прав и свобод граждан, усиливается ответственность государственных институтов перед обществом. Это важный шаг к формированию более открытой и сбалансированной системы власти, где ключевым приоритетом остается человек, – подчеркнула сенатор. Марат Кожаев в свою очередь акцентировал внимание на значении участия граждан в общенациональном голосовании как проявлении зрелой гражданской позиции. – Референдум – это возможность для каждого гражданина непосредственно участвовать в определении будущего своей страны, – отметил сенатор. В Астане состоялся диалог сенатора Бибигуль Жексенбай с молодежью и представителями НПО. Сенатор отметила, что предлагаемые изменения направлены на совершенствование системы государственного управления, укрепление верховенства закона и усиление гарантий прав и безопасности граждан. Особое внимание уделено роли молодежи в реализации конституционных преобразований, формированию активной гражданской позиции и участию молодых людей в общественно-политической жизни страны. Также были рассмотрены перспективы развития науки и образования, вклад университетского сообщества в социально-экономическое развитие Казахстана. Кроме того, сенатор приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню НПО, где отметила значимость гражданского сектора в формировании Справедливого Казахстана. В своем выступлении она подчеркнула, что неправительственные организации являются полноценными участниками государственного развития и важным элементом системы общественного контроля. Сенатор обозначила достижения последних лет, включая принятие Концепции развития гражданского общества до 2030 года, Закона «Об общественном контроле», внедрение института онлайн-петиций и обновление норм о мирных собраниях, волонтерстве, благотворительности и государственном социальном заказе. Подчеркнуто, что проект новой Конституции ориентирован на человекоцентричность, усиливает защиту прав граждан в цифровой среде и закрепляет партнерскую модель взаимодействия государства и общества. В Семее сенаторы Айнур Аргынбекова и Кайрат Тастекеев встретились с коллективом Областного дворца творчества детей и молодежи, представителями педагогического сообщества, сотрудниками «Отбасы банка», а также с коллективом городского диагностического центра. В центре обсуждения – ключевые положения проекта новой Конституции и значение предстоящих преобразований для дальнейшего развития страны. Участники рассмотрели вопросы демократизации политической системы, усиления роли Парламента, расширения участия граждан в принятии решений и укрепления механизмов общественного контроля. Также были затронуты социальные гарантии и ответственность государства перед гражданами. Отдельно обсуждены аспекты, касающиеся деятельности образовательных, финансовых и медицинских организаций, а также влияние предлагаемых норм на социальную сферу. С аграриями Актюбинской области в эти дни встречался сенатор Амангельды Нугманов. Депутат подробно разъяснил ключевые положения проекта новой Конституции. Особое внимание было уделено нормам, направленным на усиление социальной защиты граждан, поддержку агропромышленного комплекса, развитие сельской инфраструктуры и повышение экономического потенциала регионов. – Новая Конституция – это стратегический документ, который закладывает основы социальной справедливости, укрепляет гарантии прав граждан и формирует устойчивую правовую базу для развития сельских территорий и аграрного производства, – подчеркнул Амангельды Нугманов. Депутат Сената Нурлан Бекназаров в рамках рабочей поездки в Шымкент провел ряд встреч с трудовыми коллективами и представителями социальной сферы. Сенатор посетил специальную экономическую зону, где встретился с работниками отечественной инновационной швейной фабрики ТОО «ПК АГФ Групп», а также провел встречу с сотрудниками городской поликлиники № 5 и жителями города. Нурлан Бекназаров подробно рассказал о ходе подготовки проекта нового Основного закона и отметил, что в документе закреплены фундаментальные принципы государственного строительства и общенациональные ценности, которые могут служить ориентиром для дальнейшего развития Казахстана. – В проекте новой Конституции закреплены основополагающие принципы развития нашей страны и общенациональные ценности, отражающие современные запросы общества. Предлагаемые нововведения полностью отвечают требованиям стратегических тенденций развития общества и государства, – подчеркнул сенатор. Отдельное внимание в ходе встреч было уделено вопросам социальной направленности государственной политики и защите трудовых прав граждан. По словам парламентария, проект новой Конституции усиливает гарантии социальной защиты и повышает статус человека труда. В Алматы состоялась встреча с представителями бизнес-сообщества, посвященная обсуждению проекта новой Конституции. В мероприятии приняли участие предприниматели, представители отраслевых объединений, а также члены республиканской и городской Общенациональной коалиции. В ходе диалога депутаты Сената Парламента Марат Кожаев, Жанна Асанова и Нурия Ниязова подробно разъяснили ключевые положения проекта нового Основного закона, уделив особое внимание вопросам защиты частной собственности, свободы предпринимательства, укрепления принципов добросовестной конкуренции и верховенства закона. – Проект новой Конституции формирует для бизнеса стабильную, справедливую и предсказуемую правовую среду. В документе закреплены гарантии защиты частной собственности и нормы, направленные на недопущение незаконного вмешательства государственных органов в предпринимательскую деятельность, – отметила Нурия Ниязова. Отдельный акцент был сделан на усилении институциональных механизмов защиты прав предпринимателей и формировании долгосрочных условий для экономического роста. Мажилисмены также разъясняют ключевые положения документа, механизмы проведения референдума и отвечают на вопросы граждан. Наиболее живые обсуждения идут вокруг таких идей и новелл Конституции, как смена парадигмы «не человек для государства, а государство для человека», усиление защиты прав в цифровой среде, развитие образования, науки и инноваций, а также создание новых политических механизмов, в том числе Курултая. Председатель Комитета Мажилиса по международным делам, обороне и безопасности Айгуль Куспан и депутат Олжас Куспеков посетили в Астане Центр оценки и развития персонала железнодорожного транспорта – филиал АО «Қазақстан темір жолы». В беседе с коллективом предприятия обсуждены вопросы безопасности труда и защиты прав работников в контексте конституционных изменений. Особый акцент был сделан на том, что жизнь и достоинство человека провозглашаются высшей ценностью. Депутаты отметили, что для работников железнодорожной отрасли, где труд связан с повышенной ответственностью и рисками, это имеет принципиальное значение. В проекте Конституции закреплены нормы о безопасных условиях труда, справедливой оплате, социальных гарантиях и праве на законное разрешение трудовых споров – положениях, напрямую влияющих на качество жизни граждан. С жителями Атырау провел ряд встреч депутат Дюсенбай Турганов. Выступая перед коллективом Атырауского нефтеперерабатывающего завода, он отметил, что референдум, назначенный на 15 марта, дает каждому возможность выразить свою позицию и повлиять на будущее страны. По словам депутата, подготовка новой Конституции сопровождалась широкой общественной дискуссией: предложения поступали через цифровые платформы eGov и eOtinish, а инициативы рассматривались Конституционной комиссией в открытом формате. – Как подчеркнул Глава государства, реформы в нашей стране еще никогда не обсуждались столь широко и всенародно. Это наглядное воплощение концепции «Слышащее государство». В основе нового документа лежит принцип «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Предлагаемые изменения являются логическим продолжением политической модернизации последних лет. Главная цель – сделать государственные институты более эффективными, устойчивыми и ответственными перед обществом, – пояснил Дюсенбай Турганов. В ходе встречи сотрудники предприятия задали вопросы, в том числе по экологической повестке. Депутат разъяснил, что в документе впервые закрепляется формирование экологической культуры как один из принципов государственной политики, а защита окружающей среды выводится в число приоритетов. Другая встреча состоялась в Атырауском университете им. Халела Досмухамедова, где обучаются более 10 тыс. студентов. Интерес вызвали вопросы создания новой общенациональной диалоговой площадки – Қазақстанның халық кеңесі. Студенты и преподаватели акцентировали внимание на нормах, касающихся образования и развития человеческого капитала. В проекте закрепляются обязательность и гарантированность среднего образования в государственных учреждениях, приоритет науки и инноваций как стратегических направлений. По мнению участников встречи, это усиливает социальную значимость профессии педагога и создает условия для устойчивого развития молодежи. Об экологических инициативах и вопросах рационального использования природных ресурсов речь шла на встрече Дюсенбая Турганова с коллективом «Атырау Су Арнасы». Депутат подчеркнул, что в проекте Конституции закрепляется положение о принадлежности земли, ее недр, водных источников и других природных ресурсов народу, что усиливает ответственность государства за их сохранение. Также говорилось о включении реки Жайык и Миялынского месторождения подземных вод в перечень водных объектов особого государственного значения. Для региона это решение имеет стратегическую важность. Активную разъяснительную работу вел и депутат Мажилиса Марат Башимов. Совместно с сенатором Геннадием Шиповских он обсудил перспективы реформ с коллективом «КазТрансОйл». Во встрече участвовали сотрудники подразделений из 12 регионов и зарубежных филиалов. Депутаты представили основные положения проекта новой Конституции и ответили на вопросы работников. Они рассказали, как предлагаемые изменения повлияют на трудовые гарантии, профессиональный рост, внедрение современных технологий и развитие инфраструктуры. Руководство компании отметило, что конституционные изменения усиливают ответственность государства за стратегические отрасли и создают правовую основу для долгосрочного развития нефтетранспортной системы, внедрения цифровых решений, развития человеческого капитала, укрепления социальной защиты работников и обеспечения экологической устойчивости. Кроме того, депутаты Мажилиса Марат Башимов, Нургуль Тау и Павел Казанцев встретились с коллективом Министерства культуры и информации. В ходе диалога рассмотрены ключевые положения новой Конституции, приоритет прав и свобод человека, укрепление принципов правового государства, разграничение ветвей власти и сохранение светского характера государства. С активной молодежью из регионов встретились в Астане депутаты Мажилиса Нурлан Ауесбаев и Ажар Сагандыкова. Участники интересовались конституционными изменениями, их влиянием на систему государственного управления и механизмами защиты прав граждан. Молодежь выразила заинтересованность в сути реформ, обозначила свое видение будущего страны и готовность участвовать в общественных процессах. Депутаты подчеркнули важность формирования активной гражданской позиции у подрастающего поколения. #Парламент #конституция #референдум