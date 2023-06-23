На радость детворе и взрослым

Спортплощадка стала подарком сельским жителям к 95-летию образования Целиноградского района, а построена она на средства предпринимателя, почетного гражданина района Марата Камзебаева.

На торжественном открытии объекта, который, безусловно, пустовать не будет, присутствовали аким района Бахидбек Оспанбеков, Марат Камзебаев, генеральный директор АО «Агрофирма «Актык» Руслан Искаков. Они поздравили жителей и выразили уверенность, что площадка станет местом, где сельские ребята будут развивать спортивные навыки, учиться работать в ­команде. Будут приходить сюда и взрослые сельчане, ведущие активный образ жизни. Выступающие пожелали, чтобы на этом поле росли чемпионы, которые прославили бы свой край на международных соревнованиях.

Оборудован спортивный объект небольшими футбольными, баскетбольными, волейбольными полями и воркаут-площадкой. В ближайшее время территория вокруг будет благоустроена.