На республиканских дорогах будут фиксировать нарушения скорости

Фото: Kazpravda.kz/Адильбек Тауекелов

Информация о превышении скорости на указанных дорогах будет передаваться компетентным органам для принятия необходимых мер.



Водителей просят соблюдать установленные скоростные ограничения на следующих участках:



Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по Павлодарской области (Долгое-Аккулы) - 100 км/час;



Автодорога Павлодар - Семей - Калбатау, участок по области Абай (Шарбакты-Семеновка-Калбатау) - 110 км/час;



Автодорога Уральск - граница РФ (Саратов), участок по Западно-Казахстанской области (Болашак-Достык) - 100 км/час;



Автодорога Павлодар - граница РФ, участок по Павлодарской области (Мичурино) 110 км/час, на этой же автодороге с села Кызылтан до Урлютюб - 100 км/час;



Автодорога Бейнеу - Акжигит, участок по Мангистауской области (Тажен) - 100 км/час;



Автодорога Уральск - граница РФ (Самара), участок по Западно-Казахстанской области (Чапов-Погодаево) - 100 км/час.





