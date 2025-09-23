По прогнозам синоптиков с 23 по 30 сентября - в зерносеющих регионах Казахстана сохраняются сложные условия для уборки урожая, об этом на заседании правительства сообщил вице-министр экологии Нуркен Шарбиев, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

- На большей части Костанайской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей прогнозируются дожди в течение всего периода. В Актюбинской области пойдут дожди с 26 по 30 сентября, в Западно-Казахстанской области - с 25 по 29 сентября, в Карагандинской и в области Улытау - с 27 по 30 сентября, - рассказал спикер, представляя прогноз погоды на неделю.

В Павлодарской области дожди прогнозируются с 23 по 25 сентября, а затем с 28 по 30 сентября. На востоке страны дожди ожидаются 23-24 сентября и 29-30 сентября. Выпадение осадков будет сопровождаться порывистым ветром.

С 23 по 30 сентября прогнозируется постепенное понижение дневных и ночных температур, в ночные часы - до заморозков.

В октябре средняя за месяц температура воздуха на большей части республики ожидается около нормы, температуры выше обычного ожидаются на западе, юго-западе, и в южной половине страны.