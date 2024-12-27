На словах хард, а в мыслях – елка с огоньками

«Как ноябрь, так у нас аврал». У сотрудницы небольшого усть-каменогорского дизайн-бюро «Жапалақ» Асель Кабиевой ни одной свободной минуты. Канун Нового года, самая горячая пора, горы заказов. И только тема новогодних открыток склонила дизайнера уделить-таки мне капельку времени.

Асель кладет на стол пухлый альбом со стопками открыток между твердыми страницами. «На праздники почтальон десятками приносил от родни, – делится воспоминаниями она. – Я сама в детстве покупала открытки в киосках, чтобы всех поздравлять. Если рисунок нравился, я прятала такую в альбом».

Я перебираю карточки из плотной бумаги. Вот первомайские, вот стопка «С днем рождения!», вот восьмимартовские... Самая толстая пачка – новогодние открытки. Начинаешь их разглядывать – и улыбка сама расползается до ушей. Художник понимаю­ще кивает: альбом не зря рядом с ней в офисе, он подпитывает ее счастливыми эмоциями из детства. Рисунки словно несут дыхание разных десятилетий. На открытках 1960-х можно увидеть вылепленного малышами-крепышами Снеговика, румяных школьников в спортивных костюмах и на коньках или лыжах, юного космонавта, летящего в ракете с надписью «Новый год». В 1970–1980-х возле Елки стали изображать любимых героев мультиков, сказочных зверушек, снегирей, красивые циферблаты со стрелками «без пяти», бокалы, наполненные шампанским...

– Часто над новогодними открытками работали те же художники, которые делали мультфильмы, – рассказала дизайнер. – Я специально смотрела, какие приемы они использовали, чтобы одушевить персонажей. Это целая технология! Ежиков обували в валенки, на медвежат, зайчат, лисят надевали шарфы, рукавички, шапки. Вот открытка 1985 года: сидит на ветке снегирь в новогодней шапочке, в клюве у него золотая шишка, а нарядные зверята водят вокруг елки хоровод.

Время почтовых карточек давно ушло в прошлое. Асель закрывает обложку альбома и констатирует: вместо металлических почтовых ящиков сегодня в ходу электронные, вместо написанных от руки поздравлений и пожеланий – смайлики, гифки, стикеры. Никто не ходит на поч­ту, чтобы поздравить родных и друзей. И при этом все по-прежнему... любят, как говорят сегодня, няшные открытки!

– Заказы начинают поступать с конца октября, – рассказывает дизайнер. – В основном обращаются компании, но есть и обычные горожане. Недавно пришел 83-летний агашка, попросил сделать открытки с Дедом Морозом, Снегурочкой, санями, полными подарков. Говорит: «Сделай такой рисунок, чтобы был добрый и волшебный, как раньше. Я правнукам положу вместе с конфетами и мандаринами».

В усть-каменогорской издательской компании «Арго» подтверждают: спрос на новогодние открытки не падает. Причем часто изображения создаются с использованием искусственного интеллекта. Руководитель издательства Святослав Семенов кладет рядом две книги: одна проиллюстрирована традиционными рисунками, сделанными художником на бумаге, отсканированными и вставленными при верстке страницы. Другая – с помощью компьютерных технологий, когда художник создает изображение сразу на графическом планшете. Первая книга больше понравилась бабушкам, дедушкам, вторая – внукам.

– Наши дизайнеры предлагают иногда такие работы, которые, кажется, никому не нужны, – дает комментарий руководитель издательства Святослав Семенов. – Да, молодежи заходит. Но если честно, и пожилым, и молодым одинаково нужно что-то теплое, мягкое, пушистое. Бумажная открытка дает тактильные ощущения, у человека остается память. Я давно заметил: приходят к нам современные менеджеры, делают запрос на хард, а начинаешь с ними говорить, все заканчивается котиками, елочками, зверушками.

Предприниматель показывает полигра­фическую машину, выпускающую наклейки. Перед праздником оборудование загружено по полной, с утра до вечера. В тренде – новогодние шарики, украшенные всевозможными брендами, логотипами, именами, символами года... Спрос большой, идеи часто непредсказуемые.

Но вот что касается бумажной продукции, то здесь, по словам предпринимателя, всегда царят здоровый консерватизм и традициии. Не первый год компания устраивает эксперимент: сотрудники устанавливают на входе в холле елку и кладут под дерево новогодние календарики. Посетители подходят, смотрят, берут для себя. И берут, по словам Святослава, не грозный хард, не суровую аскетичную готику, не гротескный аниме, – такое нравится примерно десяти процентам, большинство выбирают рисунки с пушистой елкой, огоньками, милыми сказочными персонажами.

– 2024 год прошел под знаком дракона, и люди спрашивали открытки и календарики с мимишным дракошей, – с улыбкой рассказывает предприниматель. – Сейчас будет Год змеи, в Интернете уже полно образов ужасающих змеев, фантасти­ческих тварей. Такой дизайн, созданный при помощи компьютерной графики, активно продвигается, он агрессивный. Но большинству нужно совсем другое – доброе, сказочное, милое. Людям больше нравится старый стиль.

Снежинки, карнавальные маски, бенгальские огни, заснеженные гроздья рябины, елка с разноцветной гирляндой... По словам Святослава, такие детали были и остаются беспроигрышным способом придать рисунку уютное новогоднее настроение.

– Можно сделать надпись с новогодней шапочкой над заглавной буквой, – говорит глава издательства. – Можно помес­тить шарики, коробки с подарками. На самом деле очень просто сделать из страшного змея симпатичную доброжелательную змею.