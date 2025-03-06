На страже первого рубежа

Фото: пресс-служба министерства обороны РК

О перспективах развития территориальной обороны рассказывает начальник Департамента территориальной обороны Генерального штаба ВС РК генерал-майор Жоламанов Аскар Ахметович.

- Исходя из предназначения, каковы задачи воинских частей и подразделений территориальной обороны?

- Воинские части и подразделения территориальной обороны, это составная часть Вооруженных сил нашей страны, и основная миссия территориальных войск - охрана и оборона населенных пунктов, важных объектов и коммуникаций, а также участие в поддержании режимов чрезвычайного или военного положения в зоне ответственности, прежде всегов пределах границы административно-территориальной единицы Казахстана.

В, так называемый, особый период они помогают местным властям в эвакуации населения, охраняют объекты и коммуникации на случайвоенных действий противника, диверсионных и террористических актов, а также участвуют в ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их последствий. С целью ликвидации чрезвычайных ситуаций акиматами, по согласованию с Генеральным штабом, могут быть проведены специальные воинские сборы.

- Что собой представляют соединения территориальных войск в обычное время?

- Основу территориальной обороны составляют войсковые формирования, которые содержатся как «воинские части резерва» и дислоцируются в каждом областном центре, а также в городах Астана, Алматы и Шымкент. В обычное время территориальные войска содержатся по сокращенному штату, как правило это управление бригады терробороны на правах воинской части региональных командований. В отдельных регионах, по решению министра обороны, воинские части территориальных войск могут располагать развернутыми основными подразделениями.

В стране уже имеется практический опыт применения территориальных войск в период пандемии «COVID-19» и действий при устранении последствий прорыва дамбы на Сардобинском водохранилище в соседнем Узбекистане в 2020 году. В результате чрезвычайной ситуации подтоплению подверглось 10 поселков в Мактааральском районе Туркестанской области, было эвакуировано более 31 тысячи жителей казахстанских сел.

В 2022 году личный состав территориальных войск был задействован в тушении лесного пожара в Костанайской области, в 2023 году принимал участие в устранении последствий паводков в Западно-Казахстанской области, в прошлом году - последствий паводков на северо-западе страны.

- Каковы перспективы системы территориальной обороны? Что в себя включает Комплексный план по развитию территориальной обороны на 2024-2028 года?

- Совершенствование системы территориальной обороны государства, в том числе развитие частей территориальных войск, актуализирована в стратегических программных документах в области обеспечения военной и национальной безопасности государства.

Осенью ушедшего года Мажилис РК одобрил в первом чтении проект закона «О территориальной обороне Республики Казахстан». Цель законопроекта - повышение обороноспособности страны, обеспечение безопасности населения, объектов территориальной обороны и защиты территории в период мобилизации, военного положения и в военное время.

Законопроектом вводятся новые для казахстанской системы обороны понятия: «формирования самообороны» и «доброволец». Формирования самообороны образуют местные органы военного управления в период военного положения и в военное время.Под добровольцами же понимаются граждане Казахстана, на добровольной основе зачисленные в формирования самообороны. В их числе будут лица, подлежащие и не подлежащие мобилизации, которые не призваны в ряды Вооруженных сил на момент создания формирования самообороны. Они будут привлекаться к выполнению задач по охране и обороне населенных пунктов, объектов территориальной обороны, строительству оборонительных сооружений, проведению эвакуационных мероприятий и других.

Пятилетний Комплексный план по развитию территориальной обороны на 2024-2028 года включает в себя мероприятия, предусматривающие поэтапное правовое обеспечение функционирования терробороны, укомплектование кадрового состава территориальных войск с привлечением граждан республики на воинскую службу по контракту, подготовку органов управления и приписного состава (военнообязанных) территориальных войск, обеспечение бригад материально-техническими средствами и объектами инфраструктуры, продолжение строительства складов для хранения оружия и боеприпасов территориальных войск.

С каждым годом наращивается потенциал территориальных войск. Проводится работа по их материально-техническому оснащению, строительству необходимых инфраструктурных объектов, а также комплектованию сержантским и рядовым составом.Работа по комплектованию бригад терробороны сержантским и рядовым составомведется путем призыва военнообязанных при проведении воинских сборов, агитационно-разъяснительных бесед с солдатами срочной службы, с выпускниками военных кафедр и военно-технических школ, в том числе путем размещения рекламных роликов в местных СМИ и участия представителей бригад ТрО в ярмарках трудоустройств.

- Расскажите о подготовке в войсках территориальной обороны и поддержании боевой готовности подразделений, о проведении воинских сборов с военнообязанными.

- В целях подготовки территориальной обороны и поддержания боевой готовности с подразделениями территориальных войск ежегодно проводятся учения и тренировки, в ходе таких маневровс участием органов военного управления, местных исполнительных органов проводятся командно-штабные или мобилизационные учения, а военнообязанных, приписанных в территориальные войска, призывают на учебные воинские сборы для участия в тактико-специальных учениях.В прошлом году с военнообязанными территориальных войска провели свыше 40 различных мероприятий, через воинские сборы прошли около 3000 военнообязанных, в результате чего подготовлено около 40 рот ТрО.

Кроме того, в соответствии с Планом основных мероприятий Вооруженных сил РК территориальные войска, по согласованию с местными исполнительными органами, каждый год привлекаются на стратегические учения в государственном масштабе. Вместе с этим, для должностных лиц местных исполнительных органов и территориальных войск проводятся курсы повышения квалификации.

В прошлом году подразделения бригады территориальной обороны принимали участиевученияхпо охране важных объектов – в Мангыстауской области в оперативном тактическом командно-штабном учении «Бірлестік-2024», в Жамбылской и Павлодарской областях в специальном комплексном межведомственном учении «Бекет-2024».В текущем году планируем привлечь подразделения бригад территориальной обороны Актюбинской, Восточно-Казахстанской и Карагандинской областей к специальному комплексному межведомственному учению «Бекет-2025».

- Для чего введена должность помощника акима по вопросам военной безопасности и обороны?

- Указом Президента РК в 2018 году в акиматах областей, городов республиканского значения, столицы введена должность помощника акима по вопросам военной безопасности и обороны по категории D-2.В настоящеевремя на такие позиции прикомандированы военнослужащие Вооруженных сил. На них возложены основные функции по обеспечению деятельности акима и оказание содействия местному исполнительному органу в вопросах военной безопасности и обороны, а также представление интересов Вооруженных сил Республики Казахстан в регионе.

Государством, в том числе руководством Министерства обороны и Генерального штаба ВС РК делается все для того, чтобы территориальные войска были способны оперативно реагировать и принимать меры для обеспечения военной безопасности, вооруженной защиты суверенитета, территориальной целостности Казахстана и оказания помощи в защите населения и территорий при кризисных ситуациях. В этом направлении очень важно повышение боевого потенциала и организация хорошо отлаженной системы территориальной обороны страны, взаимодействие с местными органами военного управления по вопросу комплектования бригад ТрО сержантским и рядовым составом. Необходимо также продолжать работу по развитию инфраструктуры и созданию запасов материально-технического снабжения для бригад ТрО радиостанциями, оптическими приборами, бронежилетами, касками и инженерным имуществом.

- В этом году в стране будет отмечаться 80-я годовщина Победы. Нет ли у вас планов дать одной из бригад территориальной обороны имя одного из казахстанских героев Второй Мировой войны или предшествующих войн?

- Войска территориальной обороны были образованы 13 июня 2017 года, их задачейбыла определена защита населения, объектов и коммуникаций от действий противника, диверсионных актов или актов терроризма. Уже в мае 2018 года, во время Боевого парада Президент страны вручил акимам областей и городов республиканского значения Боевые знамена бригад. Таким образом, в территориальных войсках уже складываются воинские традиции.

Наши воинские соединения стоят на страже первых рубежей Родины. В этом году мы планируем бригаде территориальной обороны города Алматы присвоить имя кавалера ордена Красной звезды, орденов Отечественной войныI и II степеней, участника партизанского движения в Беларуси Омарова Галыма Кусаиновича. В других регионах уже ведется работа по присвоению воинским формированиям имен казахстанских героев не только Второй Мировой войны, но и иных войн в многовековой истории нашего Отечества.