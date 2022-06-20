На таможенном посту «Бахты» сократили время оформления скоропортящегося товара

Пойдут «зеленым» коридором

В начале июня ряд предпринимателей, поставляющих плодоовощную продукцию из Китая, заявил об убытках в связи с длительной процеду­рой оформления на посту «Бахты». В условиях летней жары нежный товар быстро приходил в негодность, потери достигали двух-трех тонн с каждого грузовика. Соответственно, росли цены на фрукты и овощи для конечного потребителя.

Как сообщили в областной палате предпринимателей, в результате обсуж­дения ситуации с представителями Комитета государственных доходов на время весны и лета решено сократить число поводов для проведения таможенных досмотров – так называемый перечень рисков. На посту «Бахты», например, 8 июня из 20 таможенных деклараций, оформленных на плодоовощную продукцию, ни одна не попала в «красный» коридор.

– Действует порядок, в соответствии с которым в случае выхода из строя средства технического контроля машины с плодоовощной продукцией просто не досматривают, – пояснил заместитель начальника таможенного поста Серикбек Тюлебаев. – Кроме того, в текущем году запланированы модернизация и техническое дооснащение пункта пропуска. На «Бахты» наконец будут решены проблемы со связью и электроснабжением.

В будущем, по словам таможенника, на посту предстоит также решить проблему приведения складов временного хранения (СВХ) к межгосударственным стандартам. Сейчас их состояние далеко от соответствия международным требованиям.