На турецком помосте Спорт 17 марта 2026 г. 2:00 4 Абзал Камбар В Анталье (Турция) завершился очередной этап Кубка мира по спортивной гимнастике. Главным триумфатором в составе казахстанской делегации стал Зейнолла Идрисов. В упражнениях на коне он продемонстрировал сложнейшую комбинацию, за которую арбитры выставили 13,733 балла. Этот результат принес нашему гимнасту заслуженное серебро. Золото и бронзу завоевали представители Ирландии – Рис Маккленаган (13,900) и Джеймс Хикки (13,566). #Спорт #Кубок мира #спортивная гимнастика