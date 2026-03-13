Главным триумфатором в составе казахстанской делегации стал Зейнолла Идрисов. В упражнениях на коне он продемонстрировал сложнейшую комбинацию, за которую арбитры выставили 13,733 балла. Этот результат принес нашему гимнасту заслуженное серебро. Золото и бронзу завоевали представители Ирландии – Рис Маккленаган (13,900) и Джеймс Хикки (13,566).