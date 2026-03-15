На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди
Многие казахстанцы решили принять участие в республиканском референдума рано утром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций
На участках для голосования во всех регионах страны отмечаются очереди из желающих исполнить свой гражданский долг.
Отметим, все участки были полностью подготовлены к бесперебойной работе в рамках специальной республиканской подготовительной кампании. В день голосования, 15 марта, они открыли свои двери ровно в 07:00 часов.
Вместе с тем еще до официального начала работы участков перед ними начали собираться граждане, желающие проголосовать одними из первых. В течение первого часа эта тенденция лишь усилилась – прямо сейчас во всех регионах республики на участках формируются очереди.