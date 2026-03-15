На участках для голосования по всей стране фиксируются очереди - Центр общественных коммуникаций

Референдум
172

Многие казахстанцы решили принять участие в республиканском референдума рано утром, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

На участках для голосования во всех регионах страны отмечаются очереди из желающих исполнить свой гражданский долг.

Отметим, все участки были полностью подготовлены к бесперебойной работе в рамках специальной республиканской подготовительной кампании. В день голосования, 15 марта, они открыли свои двери ровно в 07:00 часов.

Вместе с тем еще до официального начала работы участков перед ними начали собираться граждане, желающие проголосовать одними из первых. В течение первого часа эта тенденция лишь усилилась – прямо сейчас во всех регионах республики на участках формируются очереди. 

