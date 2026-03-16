На участки шли целыми семьями Референдум 16 марта 2026 г. 1:00 103 Асет Сыздыков старший корреспондент отдела общества С семи часов утра в столице работали все участки для голосования. Корреспондент «Казахстанской правды» побывал на одном из них, расположенном в районе Сарыарка. фото Игоря Бургандинова Едва переступив порог Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, именно здесь разместился 317-й участок, я был охвачен разноголосьем голосующих жителей. Со всех сторон звучали приветствия и детский смех, а незнакомые друг другу люди были щедры на улыбки. Многие приходили целыми семьями, с родственниками, кто-то – с коллегами по работе, друзьями. У входа всех встречали члены комиссии, приглашая к столам со списками голосующих. Аккуратно разложенные бюллетени ждали своего часа. В самом центре участка – стеклянная урна. Кабинки для голосования, как и положено, в стороне. Узнав, что я журналист, председатель участковой комиссии № 317 Адиль Орынбасарулы, сразу отметил: работа ведется в штатном режиме. – Члены комиссии собрались уже в пять утра, чтобы подготовить участок. Это очень ответственный день для нашей страны. Можно сказать, исторический момент, поэтому мы стараемся обеспечить максимально организованную работу и комфорт для всех граждан, – рассказал он. Выяснилось, что на участке зарегистрированы 2 680 жителей близлежащих домов. Отрадно, что многие из них проявили активность и отложили свои дела, чтобы прийти на участок и проголосовать. – Приятно видеть, что горожане идут голосовать вместе с детьми. Это показывает их высокую гражданскую ответственность и интерес к жизни страны. Представляете, до обеда у нас даже образовалась очередь! – продолжил Адиль Орынбасарулы. Между тем процедура голосования шла по строгому распорядку. Проверка документов, выдача бюллетеня, голосование в отдельной кабинке, опускание документа в урну. За всем происходящим зорко следили международные наблюдатели. По словам Адиля Орынбасарулы, здесь были представители России, Филиппин, Азербайджана и Кыргызстана. На данном участке для людей с инвалидностью оборудовали специальную зону, где разместили наглядные информационные материалы и аудиосистему, позволяющую прослушать разъяснения на двух языках. Жительница столицы Баян Омарова пришла на участок вместе с супругом и внучкой. – Мы всегда участвуем в таких важных для страны мероприятиях. Надеемся, что это будет полезно для наших детей и для будущего Казахстана. Хочется, чтобы внуки жили в счастливой и благополучной стране. Поэтому мы и пришли сегодня все вместе, – говорила Баян Омарова. Особенно трогательным стал визит пожилой семейной пары. Иде Пивень – 87 лет, ее супругу Николаю Ивановичу – 92. Несмотря на преклонный возраст, они пришли на участок самостоятельно. – Мы живем рядом и всегда приходим голосовать. Это наш гражданский долг, – говорит Ида Пивень. – Я работала на заводе и в проектном институте. Для нас важно чувствовать ответственность за страну. У нас большая семья – дети, внуки, правнуки. Мы стараемся поддерживать традиции и участвовать в жизни государства. Своим мнением поделился и житель столицы Кемаль Койшибаев, работающий в сфере информационных технологий: – Стараюсь участвовать в каждом голосовании. В последние месяцы много говорилось о конституционных изменениях, публиковались сравнительные таблицы, разъяснения. Даже если ты не юрист и не политолог, информации было достаточно. В любом случае прийти и проголосовать – это гражданская обязанность. Были на участке и те, для кого этот день стал особенно волнительным. Так, 18-летняя жительница столицы Асемай Ринаткызы впервые приняла участие в референдуме. – Это мое первое голосование. Я считаю важным не оставаться равнодушной к будущему нашей страны. Каждый гражданин должен выразить свое мнение и внести свой вклад в развитие государства, – поделилась она. По информации столичного акимата, в Астане организован 501 участок для проведения референдума: 395 открытых и 106 участков временного пребывания. Для подготовки и проведения голосования сформированы семь территориальных комиссий: одна городская и шесть районных. Для удобства жителей столицы разработан специальный онлайн-сервис, позволяющий быстро найти свой участок для голосования и узнать способы проезда. Доступ к нему обеспечен также через приложение 2ГИС. Кроме того, на 395 участках были доступны онлайн-сервисы для проверки адреса регистрации граждан. #конституция #референдум