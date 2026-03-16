На участки шли целыми семьями

Референдум
103
Асет Сыздыков
старший корреспондент отдела общества

С семи часов утра в столице работали все участки для голосования. Корреспондент «Казахстанской правды» побывал на одном из них, расположенном в районе Сарыарка.

фото Игоря Бургандинова

Едва переступив порог Государственной академической филармонии им. Е. Рахмадиева, именно здесь разместился 317-й участок, я был охвачен разноголосьем голосующих жителей. Со всех сторон звучали приветствия и детский смех, а незнакомые друг другу люди были щедры на улыбки. Многие приходили целыми семьями, с родственниками, кто-то – с коллегами по работе, друзьями.

У входа всех встречали члены комиссии, приглашая к столам со списками голосую­щих. Аккуратно разложенные бюллетени ждали своего часа. В самом цент­ре участка – стек­лянная урна. Кабинки для голосования, как и положено, в стороне.

Узнав, что я журналист, председатель участковой комиссии № 317 Адиль Орынбасарулы, сразу отметил: работа ведется в штатном режиме.

– Члены комиссии собрались уже в пять утра, чтобы подготовить участок. Это очень ответственный день для нашей страны. Можно сказать, исторический момент, поэтому мы стараемся обеспечить максимально организованную работу и комфорт для всех граждан, – рассказал он.

Выяснилось, что на участке зарегистрированы 2 680 жителей близлежащих домов. Отрадно, что многие из них проявили активность и отложили свои дела, чтобы прийти на участок и проголосовать.

– Приятно видеть, что горожане идут голосовать вместе с детьми. Это показывает их высокую гражданскую ответственность и интерес к жизни страны. Представляете, до обеда у нас даже образовалась очередь! – продолжил Адиль Орынбасарулы.

Между тем процедура голосования шла по строгому распорядку. Проверка документов, выдача бюллетеня, голосование в отдельной кабинке, опускание документа в урну. За всем происходящим зорко следили международные наблюдатели. По словам Адиля Орынбасарулы, здесь были представители России, Филиппин, Азербайджана и Кыргызстана.

На данном участке для людей с инвалидностью оборудовали специальную зону, где разместили наглядные информационные материалы и аудиосистему, поз­воляющую прослушать разъяс­нения на двух языках.

Жительница столицы Баян Омарова пришла на участок вместе с супругом и внучкой.

– Мы всегда участвуем в таких важных для страны мероприя­тиях. Надеемся, что это будет полезно для наших детей и для будущего Казахстана. Хочется, чтобы внуки жили в счастливой и благополучной стране. Поэтому мы и пришли сегодня все вместе, – говорила Баян Омарова.

Особенно трогательным стал визит пожилой семейной пары. Иде Пивень – 87 лет, ее супругу Николаю Ивановичу – 92. Несмотря на преклонный возраст, они пришли на учас­ток самостоятельно.

– Мы живем рядом и всегда приходим голосовать. Это наш гражданский долг, – говорит Ида Пивень. – Я работала на заводе и в проектном инс­титуте. Для нас важно чувствовать ответственность за страну. У нас большая семья – дети, внуки, правнуки. Мы стараемся поддерживать традиции и участвовать в жизни государства.

Своим мнением поделился и житель столицы Кемаль Койшибаев, работающий в сфере информационных технологий:

– Стараюсь участвовать в каж­дом голосовании. В пос­ледние месяцы много говорилось о конс­титуционных изменениях, публиковались сравнительные таблицы, разъяс­нения. Даже если ты не юрист и не политолог, информации было достаточно. В любом случае прийти и проголосовать – это гражданская обязанность.

Были на участке и те, для кого этот день стал особенно волнительным. Так, 18-летняя жительница столицы Асемай Ринаткызы впервые приняла участие в референдуме.

– Это мое первое голосование. Я считаю важным не оставаться равнодушной к будущему нашей страны. Каждый гражданин должен выразить свое мнение и внести свой вклад в развитие государства, – поделилась она.

По информации столичного акимата, в Астане организован 501 участок для проведения референдума: 395 открытых и 106 участков временного пребывания. Для подготовки и проведения голосования сформированы семь территориальных комиссий: одна городская и шесть районных. Для удобства жителей столицы разработан специальный онлайн-сервис, позволяющий быстро найти свой участок для голосования и узнать способы проезда. Доступ к нему обеспечен также через приложение 2ГИС. Кроме того, на 395 участках были доступны онлайн-сервисы для проверки адреса регист­рации граждан.

