Мажилис
На виду у госхолдинга "Зерде" под видом стартапов майнил Astana HUB – депутат
Тусупбекова Лаура

Депутат Мажилиса Дания Еспаева недоумевает, каким образом на виду у государственного холдинга «Зерде» под видом стартапов майнил IT-технопарк «Astana HUB», о чем официально сообщается на сайте Счетного комитета. Соответствующий депутатский запрос она озвучила на пленарном заседании Мажилиса, передает корреспондент Kazpravda.kz.

«Как официально сообщается на сайте Счетного комитета РК, в ходе проверки реализации Государственной программы «Цифровой Казахстан», в IT-технопарке «Astana HUB» были выявлены проекты, которые под видом стартапов занимались майнингом криптовалют, при этом пять таких компаний получили государственные преференции на сумму 8,5 млрд тенге. Хотим напомнить, что основной задачей создания технопарка «Astana HUB» являлось привлечение и развитие инновационных проектов, а участникам технопарка предоставляются различные преференции, включая освобождение от уплаты налогов», - напомнила депутат.
 
По мнению депутата, Министерство цифрового развития не обеспечило надлежащий контроль за деятельностью подведомственного технопарка «Astana HUB».

«Еще в феврале текущего года, Президент Казахстана поручил Правительству выявить все майнинговые фермы в стране и в кратчайшие сроки в разы увеличить налог на добычу криптовалюты. С момента прямого поручения Президента прошло 3 месяца и только сейчас выявляются майнинговые компании, которые не просто работали в «серую», но и воспользовались налоговыми преференциями. У депутатов возникает вопрос: каким образом на виду у государственного «Национального Холдинга «Зерде», который является учредителем «Astana HUB», могли работать такие компании?» - задалась вопросами Еспаева.

При этом депутата возмущает реакция Министерства цифрового развития и аэрокосмической промышленности.

«Которое, судя по комментариям в прессе, считает для себя слишком хлопотным обращаться в суд и привлекать нарушителей к какой-либо ответственности, то есть, фактически спокойно кому-то «дарит» миллиарды бюджетных средств. А как же государственные интересы? Даже если действующее законодательство имело пробел в этой части, то каким образом не одна, а сразу 5 компаний воспользовались этим; почему и за какие стимулы руководство IТ-технопарка закрывало на это глаза. Разве нам мало примеров, когда под видом выпуска технологичной продукции за бюджетные деньги, например, в Актау собирали и обратно разбирали одни и те же ноутбуки? Сколько ещё бюджетных миллардов будет уходить на модные «прожекты», в которых инновационными являются только названия?» - вновь задалась вопросами Дания Еспаева.

В этой связи депутат требует в ходе расследования в отношении деятельности майнинговых компаний, работавших на «Astana HUB», вернуть в бюджет незаконно полученные преференции, привлечь к ответственности виновных должностных лиц Национального Холдинга «Зерде» и руководства самого IT-технопарка, допустивших нецелевое использование предоставленных государством ресурсов.

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